Recetas rápidas para ver el mundial de fútbol

Las alitas de pollo al horno son ese clásico que nunca falla cuando se busca un sabor intenso en poco tiempo. Con solo unos minutos de preparación y un toque de salsa BBQ mezclada con miel, este platillo transforma cualquier reunión en una experiencia festiva. El secreto está en hornearlas a alta temperatura para lograr una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro, mientras el aroma invade la cocina como si se tratara de un banquete profesional.
Nachos cargados (10 minutos)
Coloque chips de tortilla en una bandeja, distribuya frijoles refritos calientes, queso rallado, jalapeños, crema agria y guacamole. Mete 5 minutos al horno a 180°C hasta que el queso derrita. Sírvelo directamente de la bandeja. Parece que pasaron horas; Pasate solo 10 minutos.
Consejo: Compra guacamole o prepáralo mientras los nachos se hornean.
Alitas de pollo al horno rápidas (25 minutos)
Alitas de pollo al horno rápidas (25 minutos)Compra alitas ya limpias. Mezcla salsa BBQ con miel y aplica generosamente. Hornea a 200°C durante 20 minutos. Sirve con salsa ranch. Tu casa huele a fiesta profesional.
Tip: Mientras se hornean, prepara las otras cosas.
Tabla de quesos y embutidos (5 minutos)
Corta quesos variados, salami, jamón serrano. Acomoda en una tabla con aceitunas, frutos secos y pan tostado. Esto se ve sofisticado, toma minutos, y todos comen felices durante el partido.
Tip: No necesita estar «perfecta», la belleza está en la variedad y los colores.