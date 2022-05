Un incierto futuro para un SPS que aloja a 66,000 “ninis”

Para Elena Toledo, directora ejecutiva de la Fundación Eléutera , silenciosamente muchas organizaciones hacen un trabajo extraordinario al atender esta población, pero no se dan abasto con la demanda.

Los números laborales oficiales respecto a la juventud son lapidarios. Para algunas organizaciones es posible revertir esta situación, abriendo oportunidades a las poblaciones jóvenes, en particular a las altamente vulnerables.

En Honduras, hay 900,000 jóvenes entre 12 y 29 años que son “ninis”, es decir, no estudian ni trabajan. De ellos, 66,600 son sampedranos (7.4%).Del total de 348,858 desempleados del país, el 59.8% son personas menores de 30 años, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“El fin de semana pasado estuve en una ciudad cercana a San Pedro Sula con una organización que trabaja con alrededor de 90 jóvenes de zonas en extrema pobreza acompañándolos con becas y formación integral desde noveno grado hasta terminar su universidad. Una de mis preguntas fue cuál era el porcentaje de emigración que tenían registrado de esta población, su respuesta fue: ‘En cinco años se han ido a Estados Unidos solo tres jóvenes, y dos de ellos fue con visa de trabajo’”, relató.

“Me quedé muy sorprendida -confesó- porque esto es casi nada en comparación a otras comunidades. Y la persona con la que hablaba me dijo: ‘La emigración no es un tema de plática entre estos jóvenes, porque es la prueba que cuando hay oportunidades no hay necesidad de irse”.10,000 oportunidades.

Carlos Castro, gerente de proyectos de Empleabilidad y Emprendimiento de World Vision Honduras, señala que es importante fortalecer las capacidades de los jóvenes para que puedan desarrollarse, ya sea en un empleo, emprendiendo o volviendo a estudiar. Esta organización empuja un programa que no solo proporciona oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan -llamados “nini”- sino que los prepara para la vida; y se basa en una metodología llamada “Youth Ready” o Jóvenes listos, que comprende cuatro módulos.