Se agudiza crisis política en Honduras tras petición de nuevo escrutinio voto por voto

La crisis electoral que vive Honduras desde las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se ha agudizado nuevamente con la petición que hizo el sábado la presidenta del país, Xiomara Castro, al Consejo Nacional Electoral (CNE), que inicie "de inmediato" el conteo "voto por voto" de los comicios, aún cuando el organismo dio a conocer en diciembre los resultados oficiales.