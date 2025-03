Koriun en Choluteca: "Si saco el dinero, no me dejan regresar"

Choluteca, Honduras.

Junior y su primo Jesús (nombres ficticios) decidieron invertir 300 mil lempiras en Koriun, una empresa hondureña que promete retornos de inversión rápidos, pese a que opera al margen de la ley. “Al principio todo fue bien. Me decían que, si invertía más, las ganancias serían mayores. Pero ahora que trato de retirar mi dinero, me advirtieron que, si lo saco, no me dejan regresar”, relató Junior. Este es uno de los testimonios que el equipo periodístico de LA PRENSA Premium recopiló tras infiltrarse en la sede de Koriun en Choluteca. El joven ahora se enfrenta a la incertidumbre y el temor de perder sus ganancias, por lo que eligió dejar su dinero en la empresa, consciente de que podría perderlo todo en cualquier momento. “Es una amenaza prácticamente, pero bueno mi primo quiere que lo sigamos teniendo ahí”, comentó. Koriun Inversiones ha extendido rápidamente su alcance por todo el país, atrapando a miles de personas con promesas de ganancias rápidas, pero con altos riesgos. Desde Choluteca hasta otros departamentos, la empresa ha crecido sin freno, operando sin la debida supervisión y con su verdadera actividad financiera oculta. Una investigación realizada por LA PRENSA Premium en Choluteca confirmó semanas atrás que Koriun Inversiones opera sin los permisos necesarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ni de las autoridades municipales. A pesar de ello, la empresa sigue su curso, utilizando un esquema que no está respaldado por la CNBS. La empresa promete un retorno semanal del 5%, lo que equivale a un 20% mensual, una cifra exorbitante que no tiene respaldo en ninguna actividad empresarial legítima y que resulta insostenible para algunos expertos. Fuentes cercanas a la CNBS alertaron sobre el movimiento de dinero excesivo y sospechoso dentro de Koriun Inversiones, por lo que ya han emitido un expediente formal al Ministerio Público para indagar los origenes de la empresa. En respuesta a las denuncias, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ha comenzado investigaciones, sospechando que la empresa podría estar vinculada con actividades ilícitas como el lavado de activos y el narcotráfico. A pesar de estar bajo investigación, LA PRENSA Premium comprobó que Koriun Inversiones se ha expandido a lo largo del país, incluyendo regiones como Copán, Santa Bárbara, Danlí, El Paraíso, Juticalpa, Olancho, Choloma y Choluteca. Sin embargo, su único permiso de operación ha sido otorgado por la alcaldía de Choloma, que ha registrado más de 15 mil socios, según indicó el propio alcalde, Gustavo Mejía.

Expansión

6 departamentos tienen presencia de Koriun Inversiones

Una característica inquietante de la empresa es la total ausencia de presencia en redes sociales o páginas web. Toda su operación se realiza de manera personal, lo que dificulta aún más la trazabilidad de sus actividades y la protección de los inversionistas. La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium se infiltró entre los clientes de Koriun Inversiones en varias de sus oficinas para conocer más a fondo su modo de operación. En Choluteca, por ejemplo, la empresa también conocida como Grupo Financiero Kisma rentó un pequeño espacio junto a una enorme pulpería de esquina. Un banner en la fachada promete vínculos con reconocidas marcas internacionales como World Economic Forum, World Economic Magazine, CNN, Mubadala y Forbes, aunque no tienen credenciales oficiales de ninguna. Al entrar a la oficina, un hombre armado se encuentra de pie en la entrada, sin portar uniforme alguno que lo identifique como guardia de seguridad. Su presencia es imponente, y su mirada fija se detiene en quien llega. Lo primero que dice, con voz firme, es: "Prohibido el ingreso de celulares, guárdelo, por favor." Cámaras vigilan cada movimiento tanto fuera como dentro del local. El pequeño espacio tiene capacidad para unas 30 personas, tal vez más.

En la entrada, un hombre de unos 50 años de edad —posiblemente socio/encargado del negocio— observa con recelo junto al tipo que hace guardia y da instrucciones de organización a los clientes. Dentro del lugar, el periodista encubierto de LA PRENSA Premium encontró a unas 16 personas, la mayoría de edades avanzadas, esperando su turno en una de las tres cajas habilitadas para cobrar sus supuestas ganancias. "Quiero saber ¿cuánto puedo invertir?", preguntó el reportero al llegar a una de las cajas. De inmediato, una atractiva joven salió del fondo con un contrato en la mano. Explicó que el monto mínimo de inversión es de 2,500 lempiras y que la empresa se dedica a "inversiones extranjeras". Pero la advertencia fue clara: "Si retira sus ganancias, no podrá volver a ser socio", aunque no dio más detalles. Según explicó, tras dejar el dinero invertido, se extiende un contrato con los datos del cliente, el beneficiario y una copia de identidad de ambos. Las ganancias, supuestamente, se pueden reclamar cada semana, comenzando ocho días después de la primera inversión. Cuando el periodista insistió con más preguntas sobre el funcionamiento de Koriun, la mujer le pidió que se retirara y que volviera cuando tuviera a mano el dinero que pretendía invertir. Mientras tanto, el guardia -que escuchaba atento la conversación-, abrió la puerta sin dejar de tocar el arma que portaba en la cintura, un gesto que fue más bien una advertencia clara y silenciosa.

Testimonios

En las afueras de Koriun Inversiones, en Choluteca, la escena es tensa. El sol pega fuerte y la multitud entra y sale de las oficinas. Algunos llegan en carros particulares, otros en motocicletas y algunos más, caminando con paso apurado, todos con la esperanza de reclamar lo que consideran sus ganancias. En sus manos, todos llevan un folder amarillo, donde guardan contratos, copias de sus identidades y todos sus datos personales, siendo ese amparo que les permite reclamar su retorno. "Nos han dicho que no mostremos los folders, por nuestra seguridad", dijo un joven. El equipo periodístico se acercó a los rostros cansados, y rápidamente se identificaron a personas provenientes de municipios como El Triunfo, Apacilagua, Duyure, Pespire, Orocuina, y hasta San Lorenzo, Valle, todas dispuestas a recibir su famoso 5% semanal. "Una amiga me dijo que me metiera, y aquí estoy, ya llevo dos meses. Me da un poco de miedo, pero he metido 15 mil lempiras de mi pensión", confesó una señora de la tercera edad, con la mirada fija en el portón de la empresa "Algunos dicen que es estafa, mis hijos me regañan por confiar, pero bueno, vamos a ver si me retiro en estos días", añadió. En la fila, otra mujer, de unos 35 años, compartió su historia mientras observaba el reloj con ansiedad. "Vengo desde Pespire, cada semana me tardo más de una hora solo para reclamar lo poquito que me dan", dijo. "Uno se la piensa antes de invertir más, porque este dinero, imagínese, es el que me manda mi hijo desde Estados Unidos. Si lo pierdo, ¿qué hago? Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Tal vez si meto más, me vaya mejor", dijo entre risas. A la multitud se suman dos jóvenes hermanos, quienes llegaron con una actitud decidida. Con 250 mil lempiras invertidos, aseguran que han recibido sus pagos a tiempo. "Si esto se cae, los buscamos hasta por debajo de las piedras. Para un loco siempre hay otro loco", afirmaron, como si las amenazas de estafa no fueran nada nuevo para ellos. Todas las personas que llegaban y salían de Koriun lo hacían con el famoso sobre amarillo, donde en cada una de las cajas les engrapaban sus billetes. El equipo pudo notar que la mayoría de los inversionistas carecían de escolaridad y los fondos que decían invertir provenían de remesas, pensiones, ahorros de toda la vida e incluso de herencias recibidas.

Expertos

En las redes sociales, especialmente en TikTok, las operaciones de Koriun Inversiones han desatado una ola de consultas y alertas. Los internautas, ansiosos por saber si esta empresa realmente ofrece ganancias rápidas y seguras, recurren a expertos en finanzas, inversiones y negocios para aclarar sus dudas sobre la rentabilidad de Koriun. En un video viral, el asesor financiero Wensen Mateo fue tajante al ser consultado sobre la empresa. "Es demasiado bueno para ser cierto", advirtió. "Normalmente, este tipo de esquemas, como las redes piramidales, funcionan igual que los casinos, te dan algunas ganancias al principio, pero en el momento menos esperado, desaparecen". Mateo destacó que las fuentes de estas inversiones suelen provenir de afuera del país, con poco o nada de regulación. "Operan localmente, sin los requisitos necesarios para ser supervisados por el ente regulador", añadió. Su recomendación fue clara y contundente, pidiendo a la gente asesorarse bien antes de poner su dinero en riesgo. "Solo invierte lo que estés dispuesto a perder. Y recuerda: si tu dinero no está respaldado por el FOSEDE, en caso de cierre, pierdes el 100%", advirtió.

De su lado, el economista Martín Barahona, expuso que cualquier entidad que capte depósitos del público debe estar supervisada por la CNBS y cumplir con una serie de regulaciones establecidas por la ley. “Si una empresa no tiene la autorización de la CNBS y del Banco Central, no puede captar depósitos del público, por mucho que ofrezca tasas atractivas”, explicó Barahona. El economista subrayó que la falta de supervisión y transparencia en Koriun Inversiones pone en riesgo el dinero de los inversionistas, quienes no están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE). Además, señaló que ofrecer un 20% de interés mensual genera dudas sobre la legalidad y viabilidad del negocio. “Como es una tasa tan atractiva, tan buena, entonces el problema es que esas tasas tan altas muchas veces implican riesgos", expresó. “Si esta tasa de interés se otorgara con un organismo supervisado que garantiza transparencia y que da la seguridad, entonces no habría problema. Pero como es una tasa de interés que supera muchas veces lo que es la tasa de interés pasiva que otorgan la mayoría o el promedio de las instituciones financieras. Entonces de ahí comienza la sospecha. ¿A qué se dedican en sí? ¿Cuáles son las partes relacionadas con un negocio como este? ¿A quiénes están detrás?", cuestionó. Por otro lado, el creador de contenido y emprendedor Juan Carlos Romero, aunque no mencionó directamente a Koriun Inversiones, al ser consultado al respecto, lanzó una crítica sobre la mentalidad de muchos hondureños que buscan el dinero fácil. "Somos víctimas de engaños porque vivimos esperanzados en encontrar dinero fácil porque eso resulta más atractivo que el tema de tener que trabajar en mi carácter, aprender a sonreír, desarrollar habilidades, eso que lo hagan otras personas", reflexionó. "No sé si Koriun es estafa, pero me preocupa lo que hay en tu mente respecto al dinero y negocios, que andés por la vida creyendo que existe el dinero fácil, te va a ir mal en la vida porque no hay atajos para el éxito y más vale que pronto nos pongamos a invertir en nosotros mismos. No existe el dinero fácil, no existe el negocio perfecto".

Historial

Koriun Inversiones comenzó sus operaciones en San Pedro Sula, específicamente cerca de una maquila ubicada en el segundo anillo de circunvalación. Sin embargo, no fue sino hasta mediados de 2024 cuando la empresa empezó a ganar notoriedad, especialmente por las largas filas de personas que se formaban para invertir y retirar sus ganancias en un local de Choloma. La creciente demanda fue tal que, a finales de ese mismo año, la empresa se vio obligada a contratar un segundo local en Choloma, donde los inversionistas deben ingresar con un código en una hora determinada para realizar sus trámites de retiro de dinero. Luego de la primera investigación de LA PRENSA Premium, el 17 de febrero pasado, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió un comunicado en el que advirtió a la ciudadanía sobre la falta de protección de los fondos entregados a Koriun Inversiones. “Se alerta a la ciudadanía en general que la empresa ‘KORUIN INVERSIONES’ NO se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y los recursos entregados a dicha empresa no están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede)”, indicó la institución. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley del Sistema Financiero, la CNBS es la única entidad con la facultad de autorizar el establecimiento de instituciones financieras en el país. La falta de autorización de Koriun Inversiones para operar bajo este marco legal dejó en evidencia el riesgo que corren los inversionistas que han depositado sus ahorros en esta empresa.