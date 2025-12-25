Argentina analiza su postura sobre el amistoso ante Honduras rumbo al Mundial

La salida de Reinaldo Rueda y la falta de un reemplazante confirmado han motivado a los actuales campeones del mundo a evaluar alternativas para sus próximos compromisos internacionales. En consecuencia, el amistoso ante Honduras se encuentra seriamente comprometido y podría no llevarse a cabo.

La indefinición en torno al nuevo entrenador de la selección hondureña ha generado incertidumbre y sembrado dudas sobre la realización del partido, situación que podría llevar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a replantear sus planes.

La Selección Argentina tenía programado un encuentro amistoso frente a Honduras como parte de su preparación de cara al Mundial United 2026, torneo en el que intentará revalidar el título mundial. Sin embargo, el panorama podría modificarse en los próximos días.

Según reveló el periodista Gastón Edul , una de las voces más cercanas a la actualidad de la Albiceleste, Argentina ya evalúa alternativas dentro de la misma federación de Concacaf y la Bicolor ya no serían tomadas en cuenta, según lo que expresó.

Durante una transmisión en streaming junto al influencer Davoo Xeneize , el comunicador fue claro sobre la situación: “El amistoso que se iba a jugar ahora se disputará en marzo y todavía están definiendo el estadio” .

En esa línea, Edul agregó que tomó fuerza la posibilidad de enfrentar a El Salvador en un amistoso a disputarse entre los meses de marzo y junio. Además, explicó que la idea de la AFA es medirse ante dos selecciones de la Concacaf, siendo México —uno de los anfitriones del Mundial 2026— la otra alternativa que se maneja.

“Argentina jugará dos amistosos, uno contra México y otro contra El Salvador” , expresó Gastón Edul, descartando a Honduras, y la selección que ocuparía ese lugar serían los cuscatlecos, una similar a la Selección Nacional, pero con un técnico ya definido, Hernán 'Bolillo' Gómez.

Por el momento, la AFA no ha oficializado el calendario de partidos de la Selección Argentina previo a la Copa del Mundo del próximo año, aunque las conversaciones internas avanzan mientras se define el panorama.

Cabe mencionar que el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón , confirmó a Diario DIEZ que el nuevo entrenador de la selección nacional sería anunciado en enero. El dirigente señaló que manejaban una lista de alrededor de 25 candidatos, sin dar mayores detalles.