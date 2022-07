“Tenemos como misión proyectarnos con comunidades de Santa Bárbara”: director INP

Tegucigalpa, Honduras.

El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Otoniel Castillo Lemus, abrió sus puertas a LA PRENSA Premium para conceder una entrevista sobre el sentimiento unánime que embarga a la población santabarbarense por la operatividad de El Pozo casi seis años después. ¿Han percibido como INP el descontento e intranquilidad de la población respecto al funcionamiento de El Pozo? En verdad no, la cárcel ya lleva varios años de estar operando allí y no sé por qué hasta ahora se sienten así o me imagino que desde un inicio no lo habían externado. Desde luego, nadie quiere que le lleven un centro penal a su sector o municipio, pero realmente lo que queremos hacer es darle otro pensamiento a esa situación, pues la gente solo mira lo negativo. Las instrucciones que tiene todos los directores de los centros penales es invitar a las autoridades locales y fuerzas vivas a involucrase y que conozcan cómo funciona el sistema.

Perfil - Nombre y apellidos: Otoniel Castillo Lemus - Edad: 53 años - Ciudad: Tegucigalpa - Profesión: Comisionado de Policía - Cargo: Director del Instituto Nacional Penitenciario - Dato: a inicios de marzo de 2022, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, anució su nombramiento como nuevo director del sistema penitenciario del país.

Los lugareños dicen que su miedo no es nuevo, que lo sienten desde 2016, que fue cuando se puso en marcha la prisión Todo mundo está con temor porque se maneja un concepto erróneo desde afuera, pero por ejemplo, desde que estoy a cargo del INP nunca me he visto en peligro o la seguridad de mi familia, al contrario, me ha apasionado el tema penitenciario. Si es así como usted dice ¿Qué está sucediendo entonces? Lo que ha faltado en los centros penales y particularmente en El Pozo es la falta de proyección con la comunidad y eso es algo muy importante. Es precisamente la misión que le he encomendando a los directores, que miren la forma en cómo nos podemos proyectar con las comunidades.

" Estoy seguro que habrá entendimiento si se reúnen director de El Pozo y fuerzas vivas "

" Como país necesitamos construir más centros penales para descongestionar los que ya hay "

" Estamos trabajando en redoblar la seguridad del departamento de Santa Bárbara "

Ahora que no hay militares ¿Como Policía garantizarán la seguridad de los alrededores ante el temor de la gente? Siempre hay policías realizando saturaciones en los alrededores, incluso estamos formando más agentes para reforzar la seguridad. A Ilama acabamos de enviar 50 policías más y ahora con este tema que está sacando LA PRENSA se me ocurre más bien hacer brigadas médicas masivas y otras gestiones de interés social en Santa Bárbara. ¿Cuál es el mensaje final que le envía a la población de Santa Bárbara y particularmente a la de Ilama? Quiero decirles que lo que deseamos es que no tengan esa percepción de la cárcel, que es algo que se puede cambiar, por ejemplo, en Danlí, cerca de La Tolva, hay en marcha proyectos productivos como reparación de pupitres, pintado de escuelas y mantenimiento de áreas comunales. Realmente son muchas las cosas que se pueden hacer con los privados de libertad y que la ley lo permite. Como autoridad policial y penitenciaria estoy seguros que buscaremos alcanzar un mayor grado de proyección con los pueblos, que la gente de estos sectores sienta algún tipo de beneficio.