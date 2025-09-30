La Ruta Lenca, la mejor opción para los que aman la belleza de los pueblos

El recorrido también resalta por su gastronomía. Marcala, en La Paz, es famosa por la Denominación de Origen del café, considerado uno de los mejores de Centroamérica.En<b> Intibucá </b>y <b>La Esperanza</b>, los mercados ofrecen platillos tradicionales como el atol de elote, los nacatamales, las empanadas y el chilate, bebidas y comidas que reflejan la fusión entre lo indígena y lo criollo.El turismo natural es otro pilar. Gracias, en Lempira, es un destino clave: desde aquí se accede al Parque Nacional Celaque, que alberga el pico más alto de Honduras (Cerro Las Minas, con 2,849 msnm), hogar de bosques nubosos, cascadas y biodiversidad única. En Intibucá destacan las lagunas y miradores, mientras que en La Paz las fincas cafetaleras se abren al agroturismo.La espiritualidad y el legado de Lempira, el cacique lenca que resistió la invasión española, también marcan la ruta. Cada 20 de julio, en la ciudad de Gracias, se celebra el Día de Lempira, con danzas, rituales y actos cívicos que recuerdan la lucha indígena por la libertad.La Ruta Lenca se ha convertido así en un atractivo turístico de identidad nacional. Representa una invitación no solo a recorrer montañas y pueblos, sino a comprender y valorar la herencia cultural viva de Honduras: la hospitalidad de su gente, la fuerza de sus tradiciones y la belleza natural que los envuelve.