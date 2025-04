$!Donald Trump está deportando familias, destruyendo hogares: hondureño en Texas

Houston, Texas

De mis hijos, tres son residentes y uno es ilegal, no pude arreglar papeles nunca, porque siempre se complicaron las cosas. He andado de ciudad en ciudad, pero estoy aquí en Houston, Texas y tengo mi propia empresa con la que pago taxes (impuestos), pago renta, mis hijos estudian.

Tengo forjada mi vida aquí, no tengo planes de regresar a Honduras porque mi familia está aquí toda, me vine por la situación de peligro en Honduras, de San Pedro Sula, una ciudad para entonces, muy peligrosa.

Con Donald Trump, la verdad tengo temor de que cualquier ratito me paren y me deporten. Mis hijos viven aquí y tengo temor de regresar a Honduras; no me puedo dar ese lujo".

Tras una pausa, luego de que su voz se entrecortara por el miedo que sentía solo con pensarlo, el hondureño José Ortez radicado en la ciudad de Houston, Texas contó a LA PRENSA el miedo con el que vive desde que el republicano Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos (USA) el pasado 20 de enero.

Hoy, a un día de que se cumplan sus primeros 100 días de gobierno, sus acciones en materia migratoria no contribuyen a darle la paz y la tranquilidad con la que Ortez había venido viviendo tras lograr su sueño americano. Al contrario, sus miedos son tantos que no concibe perder todo lo que ha logrado gracias al fruto de su esfuerzo.