De luto Chayanne por la muerte de un ser querido

Chayanne atraviesa un momento de profundo pesar tras la muerte de Tony Ocasio, su amigo y excompañero en la recordada agrupación juvenil Los Chicos, una de las plataformas que impulsó la carrera temprana del artista puertorriqueño.
El cantante reaccionó públicamente al fallecimiento durante la Nochebuena, cuando compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por imágenes de archivo junto a Ocasio y otros integrantes de la banda.
“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, escribió el intérprete, evocando los inicios de ambos en la música.
La noticia del deceso fue confirmada en la mañana del 24 de diciembre por Iraida Ocasio, hermana del cantante, quien utilizó las redes sociales para despedirse de él con un mensaje cargado de emoción.
“Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos. Gracias por lo que fuiste y por lo que dejaste en esta tierra. Vuela alto, hermano”, expresó en su publicación, sin detallar inicialmente las causas de la muerte.
Posteriormente, el diario puertorriqueño El Nuevo Día informó que Tony Ocasio falleció a los 58 años “a causa de un infarto”, aunque no se ofrecieron mayores precisiones sobre las circunstancias médicas del hecho.
El medio también indicó que el artista residía en Orlando, Florida, donde habría ocurrido su fallecimiento, aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles adicionales ni un parte oficial de la familia.
Por el momento, tampoco se ha informado dónde se realizarán las exequias ni si estas tendrán lugar en Estados Unidos o en Puerto Rico, su país natal, donde el grupo alcanzó gran popularidad.
Tony Ocasio se dio a conocer en la escena musical como integrante de Los Chicos, agrupación juvenil que compartió con Chayanne, Rey Díaz y Migue Santa, y que marcó una etapa importante del pop latino a finales de los años setenta e inicios de los ochenta.
Tras la salida de Chayanne del grupo, se incorporó Eddie, pero el proyecto perdió fuerza y terminó disolviéndose en 1983 por problemas administrativos, según Prensa Libre. Ocasio se alejó entonces de la música y se enlistó en el ejército de Estados Unidos, un camino que también siguió Migue Santa, fallecido en 2019. A finales de los años noventa, los miembros originales se reencontraron con sus seguidores y lanzaron un álbum de 12 temas, entre ellos “Luna de Xelajú”.