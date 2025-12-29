De luto Chayanne por la muerte de un ser querido

Tras la salida de Chayanne del grupo, se incorporó Eddie, pero el proyecto perdió fuerza y terminó disolviéndose en 1983 por problemas administrativos, según Prensa Libre. Ocasio se alejó entonces de la música y se enlistó en el ejército de Estados Unidos, un camino que también siguió Migue Santa, fallecido en 2019. A finales de los años noventa, los miembros originales se reencontraron con sus seguidores y lanzaron un álbum de 12 temas, entre ellos “Luna de Xelajú”.