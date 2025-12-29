  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 29 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2026 a las 04:30 -
  • Agencia EFE
Dinero, aires de boda, comunicación asertiva y acciones preventivas, esto le depara el futuro para hoy lunes 29 de diciembre del 2025.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Surgen posibilidades de hacer dinero con un negocio en el que hay partes poco claras y que a la larga pueden traerte problemas. Si consultas con las personas de confianza, acabará por quitarte la idea de la cabeza.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Has trabajado mucho para conseguir mejoras profesionales, y por fin verás tus objetivos cumplidos. Inicias una nueva etapa en este campo, que te proporcionará los mejores momentos a nivel social y personal. Tendrás ahora tiempo para celebrar.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu entorno más cercano se verá muy favorablemente afectado por los aires de boda que prevén los astros. En general, alegría y cambios positivos se acercan a tu vida, y lo aprovecharás para asentarte en el plano sentimental.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Excelente jornada para la comunicación en todas sus vertientes, pero en especial si necesitas de ella para los logros profesionales. Tendrás la mente clara para exponer ideas y tomar las decisiones adecuadas.

LEO (23 julio - 22 agosto). Últimamente sufres de una tristeza que no tiene mucho fundamento, o al menos eso crees. Lo mejor es sentarse a reflexionar un poco y llegar a alguna conclusión. En caso contrario, no estaría de más consultar con un buen terapeuta.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy tu mente estará más inquieta de lo habitual, te harás muchas preguntas, por ejemplo, acerca de la relación que tienes con tu pareja o con tus familiares más directos. Tal vez no sea la más sana posible.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu organismo emite señales muy claras de necesidad de adaptación, ya sea por cambios hormonales o porque ha llegado a un punto de inestabilidad en que necesita una acción preventiva para evitar males mayores.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te encuentras en un buen momento profesional y quizá te asalten dudas con respecto a tu futuro. Los viajes y los estudios pueden ser muy beneficiosos en esta coyuntura tan crucial para tus intereses. Es posible que te enamores de alguien que hayas conocido recientemente.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Facilidades para liquidar todo tipo de deudas y para cumplir con los objetivos económicos que te has marcado. A estas alturas de mes el presupuesto doméstico va según lo previsto y los gastos extraordinarios están controlados.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan tiempos de cambios en el terreno familiar que pueden afectar a tus relaciones sentimentales, de ahí que debas preocuparte por salvaguardar los puntos eminentemente afectivos de tu relación de pareja.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si estás haciendo balance del año, deberías empezar por echar un ojo a tus cuentas: podrías tener algún sobresalto por no poner medios contra tus excesivos despistes en este terreno. Aplica tu inteligencia a tus compras.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Recibirás noticias de un antiguo compañero de trabajo que puede ofrecerte mejoras en tu situación profesional. Buen momento para acometer nuevos retos ya que te sientes fuerte y lleno de vitalidad. Avanzarás rápidamente en tus objetivos.

