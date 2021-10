Múltiples denuncias de acoso sexual registró la UNAH antes de pandemia

El tipo de atención sobre acoso sexual que trabaja la Unah también encierra la categoría de “orientaciones”, que es aquello que no llega a ser una denuncia; es decir, cuando los estudiantes hacen consultas y exponen un caso, se les explica el procedimiento que se sigue para investigar, pero la víctima no interpone una denuncia como tal, lo que no es obligatorio.

Los casos duran un promedio de 15 días y según esta unidad, no existe morosidad, aunque una de las dificultades que enfrentan es que sólo tienen una persona encargada para liderar las investigaciones de denuncias a nivel nacional. “Sé que hay miedo a represalias después de denunciar, pero es importante tomar en cuenta que si no hablamos nunca se erradicará el acoso sexual, la persona debe acercarse para garantizarle el mayor apoyo, confidencialidad y transparencia en el proceso”, concluyó.

La encargada de la unidad señala, que aunque estén identificados, debido a principios de confidencialidad no pueden brindar los nombres de los campus donde ocurre con frecuencia el acoso sexual, “pues genera una estigmatización”. A criterio de la especialista, comprobar un caso de acoso sexual “no es fácil, pero sí se ha logrado, hemos tenido muchas sanciones, lo que sucede es que no se pueden difundir las resoluciones, es allí cuando la gente piensa que no hay respuesta porque miran que los acosadores regresan a la universidad, pero en algunos casos únicamente son sanciones menores”, expuso la también máster en Criminalística.

El reglamento también indica que una vez finalizado el proceso y si no se acreditó el caso, la persona afectada (en caso de ser estudiante) debe recibir apoyo si su deseo es no cursar más clases con el denunciado. La Unidad Contra el Acoso sexual es la única facultada para abordar esta problemática, desde su creación se han suscitado hasta despidos de docentes y personal administrativo.

Cada denunciante debe tener en cuenta que sus casos deben quedar por escrito para que hayan fundamentos suficientes, y en caso de concretarse, haya un sustento en la línea de recomendaciones para aplicar la sanción por parte de la rectoría. Teóricamente, mientras se desarrolla el proceso, si un estudiante lleva clases con ese docente denunciado, inmediatamente se debe enviar un oficio al superior que corresponde para hacer el traslado a una de las partes, de lo contrario, el denunciado no puede realizar evaluaciones académicas mientras no concluya la etapa.

Posteriormente se citan a ambas partes para el “juicio interno” o audiencia de práctica de la prueba, donde cada uno llega con su apoderado legal, pero si alguien no puede costearse un abogado, la universidad a través de su consultorio jurídico debe brindar el apoyo correspondiente. En la audiencia cada una de las partes presenta sus elementos, también se llevan a cabo declaraciones y preguntas; aunque una de las partes no se presente, la audiencia siempre se debe desarrollar.

“Uno de los docentes con quien llevé clases comenzó prestándome un libro y después escribiéndome para que saliera a comer con él, incluso cuando me miraba en la calle decía cosas e insistía. En otro caso, uno de los maestros de Derecho decía durante la clase que las mujeres lo provocábamos cuando llegábamos con vestimenta sexi, él presumía que le insinuábamos, pero no es así, porque uno no se viste de esa manera para que lo acosen o para que los docentes nos miren de otra manera”, discrepó la universitaria.

Julissa Rivas es una estudiante de la carrera de Periodismo en Ciudad Universitaria, mencionó que en años anteriores, sobretodo en 2014 y 2015 sufrió acoso sexual en uno de los campus regionales con docentes de la carrera de Derecho y otras áreas. Vivía en la colonia Villas del Sol, en San Pedro Sula, llevaba clases de noche y los guardias que pasaban en la universidad me decían cosas como ´que bonita y que rica estás´, me incomodaba, me daba miedo e incluso trataba de buscar otras salidas”, relató.

Otra estudiante de Periodismo en Ciudad Universitaria, quien prefirió omitir su identidad, comentó que “en el tercer período del año 2019 iba a la clase de las 11:00 am, recuerdo que me tocaba exponer y que faltaban 20 minutos para entrar. En ese lapso de tiempo me fijé que poco a poco se estaba acercando un joven no vidente, sentí empatía por él y le ayudé a que se sentara, luego él confiado se sentó a la par mía y empezó a platicarme”.

“Poco a poco sentía que me estaba tocando los pies, por lo que le pregunté qué andaba buscando, él no me respondió y siguió tocando mis rodillas hasta llegar arriba por las piernas, eso no me gustó y le volví a preguntar qué pasaba, luego me pidió que le ayudara y que lo llevara al edificio B1 porque solo no podía llegar”, prosiguió.

“Cuando íbamos subiendo las gradas le dije que no podía ir hasta el B1 porque me tocaba exponer, pero él me pidió una vez más que no lo dejara. Cuando llegamos a paseo Hollywood pidió que lo sentara en alguna banca y de pronto noté que estaba tocándose frente a todos, en ese momento no supe qué hacer, me sentí avergonzada y muy nerviosa, me aparté inmediatamente, después gritó que mi olor había quedado impregnado en él y que podía sentirlo en cualquier lugar donde yo estuviera”, amplió.

“Después de eso no pude entrar a la clase, fui a llorar al baño y regresé a casa, pero de algo estoy segura, él no era no vidente al 100% o tenía a alguien que le indicaba dónde se encontraban las muchachas que andaban con sandalias, porque al tiempo me di cuenta que no fui la única que sufrió de ese tipo de acoso por parte de él”, cerró diciendo la joven.