¿Cuántas de estas trampas digitales reconoce? La mayoría de comerciantes falla en la prueba

Los estafadores utilizan métodos más sofisticados, lo que vuelve más vulnerables a los comerciantes

¿Cuántas de estas trampas digitales reconoce? La mayoría de comerciantes falla en la prueba

Comerciantes enfrentan nuevas modalidades de engaño que aprovechan pagos electrónicos y formularios digitales.

 Ilustración: Mario Sánchez
  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 14:21 /
  • Mario Sánchez
Redacción

Los fraudes digitales contra comercios en Honduras ya no son casos aislados. Delincuentes usan capturas falsas de transferencias bancarias para retirar mercadería sin pagar. El engaño ocurre rápido y aprovecha la confianza en los pagos electrónicos.

Otra modalidad creciente es la adulteración de códigos QR. Los estafadores colocan stickers sobre el código original y desvían pagos hacia otras cuentas. Muchos negocios descubren el fraude hasta revisar ingresos o recibir reclamos de clientes.

Los formularios digitales también son utilizados para recolectar información sensible. Bajo falsas ofertas de empleo o alianzas comerciales, delincuentes solicitan RTN, datos bancarios e información de empleados. El objetivo es cometer fraude de identidad empresarial.

Especialistas recomiendan aplicar protocolos simples de verificación. Revisar la aplicación bancaria antes de entregar productos, confirmar cambios de cuenta por llamadas directas y supervisar los QR diariamente puede reducir riesgos. ¿Quieres saber qué tanto sabes de fraudes digitales en Honduras?

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Los fraudes a comercios han aumentado. Transferencias falsas, formularios de empleo trampa y códigos QR manipulados son las tácticas más usadas. Ponga a prueba su conocimiento y proteja su empresa.

10 preguntas
~5 minutos
Orientado a negocios
Progreso 1 / 10
de 10 respuestas correctas

Desglose por área de riesgo
Transferencias bancarias falsas 0/3
Formularios de oferta de trabajo 0/3
Códigos QR sospechosos 0/3
Seguridad general del negocio 0/1
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Mario Sánchez
Mario Sánchez
mario.sanchez@laprensa.hn

Periodista de investigación, visualización de datos, desarrollo web y animación. Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Docente universitario en diseño digital.

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