Los centros de votación que reportan más problemas en las elecciones

Los electores denunciaron fallas en el biométrico, compra de votos y cambios de centros electorales. LA PRENSA mapeó los lugares con más incidencias a nivel nacional

Los centros de votación que reportan más problemas en las elecciones

Los pobladores han ido a las urnas a ejercer el sufragio de forma masiva, pero también han registrado incidencias en los centros de votación.

 Foto: La Prensa
  • 30 de noviembre de 2025 a las 15:47 /
  • Haydi Carrasco
Tegucigalpa, Honduras

A pocas horas de que las urnas electorales cierren, los pobladores hacen uso de la denuncia ciudadana para reportar incidentes en las elecciones generales 2025.

LA PRENSA compartió un formulario de denuncia, en el que los electores podían dar detalles de los problemas registrados en las más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV).

La mayoría de incidencias, de acuerdo con las denuncias registradas, está relacionada con la apertura tardía de los centros de votación, fallas en el sistema biométrico, venta de credenciales por parte de los miembros de las JRV o compra de votos.

Desde temprano, los pobladores denunciaron que en muchos centros de votación no tenían biométrico, no les registraba la huella o simplemente dejaron de usarlo.

Ante esto, Francisco Campos, representante de Smartmatic, dijo que "en la última hora, en nuestro caso, el número de llamadas ha sido muy bajo. Siempre es un comportamiento normal de la operación, que al inicio las llamadas suben y luego bajan y se normalizan y concentran sobre problemas que sí pueden corresponder a aspectos técnicos".

Los gráficos y mapas muestran todas las incidencias reportadas por los electores en los 298 municipios de Honduras. La mayoría están en San Pedro Sula y el Distrito Central, donde está el 21% de los votantes.

Te gustó este artículo, compártelo