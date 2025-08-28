"Cometí un error y ya pagué por él": Kensy Torres, tras estar presa en Alabama

<b>¿Qué sintió en ese momento?</b>Me tomó por sorpresa de alguna manera, antes de eso había ocurrido el arresto de Christian y pensé que de alguna manera eso podría alcanzarme, traté de manejarlo de la manera más normal.Su mirada se pierde un instante, como si regresara a aquel aeropuerto. No alza la voz ni dramatiza, pero sus palabras denotan una incomodidad, parece hablar desde quien ya no quiere revivir demasiado lo que ocurrió.<b>¿Quién es Christian?</b>Fue mi coacusado, él vive en Estados Unidos, lo conocí años atrás por amigos en común en San Pedro Sula.<b>¿Usted hizo negocios con él?</b>No, éramos amigos, era amiga de su familia, una amistad normal. Lo consideraba un amigo, pero con el tiempo uno se da cuenta, y con base a las experiencias vividas, cambia el concepto de la amistad.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/condenan-5-anos-prision-narcotraficante-hondureno-AL10391122" target="_blank">Christian Jamil Suazo Sánchez</a>, condenado en octubre de 2022 por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de activos, negoció con la Fiscalía de Estados Unidos para reducir su condena y salir antes de lo inicialmente programado. Suazo Sánchez estuvo vinculado al capo Fredy Mármol, fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión después de declararse culpable en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.<b>Cuando la interceptan, ¿qué pasó?</b>Salimos, nos fuimos a las oficinas del FBI afuera, siempre en la ciudad de Miami, tuvimos una reunión, fueron en todo momento muy amables y educados. No me obligaron a hablar, tenía la opción de un abogado, pero les dije que no tenía problema.<b>¿Qué le preguntaron y qué les dijo?</b>Me informaron cosas con relación al caso y el motivo por cual estaba allí.<b>¿Qué pasó después?</b>Me llevaron al Centro de Detención en el centro de Miami, donde hay un piso solo de mujeres, pues en el resto de espacio están hombres. Tenía que presentarme ante el juez el día siguiente.<b>¿Cómo era el lugar?</b>Habíamos como 70 mujeres de diferentes partes del mundo, todas estaban llevando un proceso porque la Corte está en un edificio enfrente, osea que estábamos allí de paso. Los cuartos eran individuales para dos personas, allí estuve alrededor de seis meses.<b>¿Cómo fue su adaptación considerando el estilo de vida que llevaba antes?</b>Al principio no me gustaba el café que vendían porque siempre he bebido buen café (entre risas). Allí las mujeres son muy solidarias y la situación no se torna como lo hemos visto en las películas. Cuando uno llega, lo primero que hacen es ofrecer comida y bebida o leer un libro.Pero fue la separación de mi hija y la familia lo que no fue realmente fácil. No tener esa comunicación constante o mirar a mi hija a la hora que quisiera, ese fue el verdadero castigo para mí, ya que, aunque por teléfono o video llamada podíamos hablar casi a toda hora del día o en persona hasta cuando hubiera visitas, no es lo mismo. Allí entendí que la situación no podemos cambiarla, pero sí enfrentarla.<b>¿Usaba uniforme?</b>Primero, tenía un traje horrible, color verde, completo, después ya el oficial fue como beige.<b>¿Qué se llevó a cabo durante esos primeros seis meses?</b>Me mostraron los hechos, tuve un abogado público muy bueno y servicial, quien me acompañó hasta el último día. Me declaré culpable y alrededor de dos meses después fue la sentencia.El aire acondicionado alrededor suena suavemente, habla con calma y expone de una manera mesurada los hechos, como quien repasa recuerdos complicados buscando claridad más que juicio.<b>¿Por qué se declaró culpable?</b>El delito es conspiración para cometer lavado de activos. Desde el primer momento asumí mi responsabilidad, no tuve una participación directa; es decir, no entré en ningún tipo de negociación con ninguna de las partes, simplemente caí en un error.Al momento de mi arresto, el agente del FBI me dijo que sabía que eso no era un delito en mi país, pero sí en Estados Unidos, que por eso debía arreglarse allí. Tampoco podía alegar ignorancia, no voy a justificar algo.Tenía que declararme culpable porque de no hacerlo, en el juicio me iban a dar 20 años, por eso mejor asumí mi responsabilidad, lo que hice fue orar y ponerlo en manos de Dios. No contaba con un abogado especializado o de esos carísimos que hacen grandes negociaciones, pero tenía a mi abogado Jesucristo y lo puse todo en manos de él.<b>¿Qué le dijo el juez en ese momento?</b>Mi abogado y la Fiscalía habían conversado sobre lo que se hizo, las acusaciones y participación, jugaron con los números.Al principio, mi coacusado trató de hacerme ver como que yo era el gran personaje o una figura de alto nivel y ni cerca de eso. Llegaron a un acuerdo de 37 meses, prácticamente tres años presa, pero al final estuve 33 meses.El sonido de su voz es más firme ahora, con un leve cambio al recordar cómo se sintió. Su postura permanece erguida y habla buscando convencer a quien leerá de su versión de los hechos.<b>¿Cómo fue esa audiencia?</b>Al momento de la sentencia le preguntan a uno si quiere ir a algún lugar en particular, pero no están ellos obligados a mandar a los lugares donde uno dice.Solicité que me enviaran a Alabama, entre las compañeras uno escucha que esa prisión de mujeres es moderna, bonita, grande y donde hay mejores condiciones. Ya había visto algunas fotos en Internet estando adentro, parecía un edificio moderno.Cuando me declaro culpable firmo aceptando el cargo, pero al final quedaba a discreción del juez, pudo darme el tiempo que él quisiera.También fue muy humano, nunca olvido sus palabras: ´"No puedo castigarla más, ella ya se ha arrepentido". Dijo que era profesional, excelente madre y a que lo largo de mi vida he trabajado. En ese momento estaba la fiscal, un agente del FBI, el juez, el que escribe y mi hija acompañada de una amiga, para ella fue durísimo.Se acomoda sobre la silla, como quien vuelve a revivir la tensión de aquel día. Sus manos se mueven ligeramente y sin gesticular en exceso mientras procesa la información.<b>¿Qué sintió cuando escuchó la sentencia del juez?</b>Uno nunca pierde las esperanzas, esperaba que me diera tiempo servido, pensé que durante ese mismo día podía irme, pero decidió respetar lo que había acordado la fiscal con mi abogado.No me parecía descabellado el número porque lo había escuchado antes, y no es que me gustó ni me haya acostumbrado, pero estaba más pendiente de cómo reaccionaría mi hija, lo cual fue difícil, pero Dios no desperdicia ninguna de nuestras lágrimas, aunque al momento no entendamos la situación.