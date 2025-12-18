  1. Inicio
Varios muertos deja accidente de avión en Charlotte

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 13:14 -
  • Agencia EFE
Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar.

Miami, Estados Unidos.

Un avión, al parecer de propiedad del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló este jueves cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte (Carolina del Norte), dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil del condado Iredell.

La aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT), minutos después de despegar de esa terminal, por causas que aún se investigan.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo varios fallecidos, pero no los identificó.

Medios locales informaron que el avión es propiedad de Biffle, conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024.

No se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo al momento del accidente.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron a la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Según FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville en la noche.

Campbell señaló que su oficina junto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA) estaban procesando la escena del accidente y notificando a los familiares de las víctimas.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de NASCAR, de acuerdo con autoridades municipales.

