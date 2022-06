“Han sido denunciados por acoso policías de la escala básica y oficiales”

La abogada Silvia Ayala, quien está a cargo de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), conversó con La PRENSA Premium en torno al semillero de denuncias relacionadas con acoso que tienen registradas por parte de mujeres que pertenecen a la Policía Nacional.

¿Qué están haciendo las autoridades para prevenir y sancionar a quienes cometen acoso en la institución?

Como Didadpol no podemos establecer los pensamientos que tienen las mujeres, pero sí sabemos la falta de cultura de interponer denuncia, es por ello que se busca implementar campañas de prevención para decirles que pueden reportar cualquier falta de ese tipo.

Las denuncias que registran son pocas y solo una pasó al Ministerio Público ¿A qué se debe?

El tipo penal sobre este tipo de hechos establece presupuestos legales que quizá la falta administrativa no cumple, por tanto no se puede enviar documentación recopilada al Ministerio Público, únicamente aplican los preceptos que la falta indica y es por ello que se manda la recomendación de sanción o despido.

Cada caso tiene su particularidad, generalmente son casos que no se puede comprobar la culpabilidad de la persona denunciada, tampoco podemos pensar siempre que a la persona que denuncian es responsable, nuestra tareas es investigar, tomar la declaración de ambas partes y demás diligencias.

¿Está fallando el sistema o quiénes están a cargo de estas investigaciones?

Hacemos nuestras diligencias y si no se puede comprobar con las pruebas recopiladas y presentadas por parte de la denunciante, la responsabilidad no llega a más. Didadpol trabaja sobre varios principios, entre ellos garantizar los derechos de las partes y la objetividad, tenemos que conocer el contexto, las pruebas y lo que nos dicen, es en base a eso que podemos recomendar o no, pero insisto, siempre vamos a velar por el debido proceso y el estado de inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

De las denuncias que tienen registradas ¿Qué grados policiales han estado involucrados?

Hemos visto casos de diferente tipo, desde policías de la escala básica hasta oficiales, no puedo dar más detalles por razones de confidencialidad entre las partes.

¿Quiénes están investigando las denuncias podrían estar influyendo en que la mayoría termine en los archivos?

Tenemos una unidad de investigación que la conforman tanto hombres como mujeres, a ellos se les asigna los expedientes sea cual sea el caso y al final como directora decido si hay recomendación o no, para posteriormente enviarla al secretario de Estado.

Considerando lo anterior ¿Han mentido quienes han interpuesto este tipo de denuncias?

No lo sé, tratamos de investigarlas todas, incluso las anónimas que llegan a través de nuestro sistema, pero la mayoría no se comprueba por insuficiente carga probatoria.