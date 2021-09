“Estuve cinco días en UCI, pensé que moriría”: testimonio de periodista hondureño en EEUU

Este es el testimonio de Ricardo Armando Matute Vásquez (34), periodista hondureño que radica en los Estados Unidos y que estuvo en el umbral de la muerte debido a complicaciones del covid-19.

hospital.1662(1024x768)El hondureño estuvo internado en Parkland, el cual sirve como hospital público del condado de Dallas. Fotografía GoogleEl viernes 13 de agosto del presente año, Ricardo comenzó a presentar cansancio y otros síntomas que inicialmente parecían no ser signos de alarma, pero que a medida fueron pasando los días alcanzaron mayor intensidad, desde dolor y fiebres, hasta mareos agudos.

Estando en su apartamento, de un momento a otro Ricardo fue decayendo, por lo que llamó a una ambulancia pidiendo auxilio, la cual lo trasladó de emergencia hasta Parkland Hospital, situado en el condado de Dallas, Texas. El hondureño registraba altos niveles de fiebre, vómito e incluso cayó casi inconsciente sobre el suelo.

Los médicos le realizaron una serie de exámenes, incluido el de los pulmones y prueba de covid-19 para valorar su estado de salud. Tras aplicarle un tratamiento intravenoso, el hondureño reaccionó positivamente y logró estabilizarse, por lo que fue enviado a casa y con al menos dos semanas de reposo.

Una noche, mientras descansaba en su habitación, el aire paulatinamente se fue ausentando de su cuerpo, comenzó a sentir un profundo dolor en el pecho y el oxímetro (aparato que sirve para medir la saturación de oxígeno) estaba a 70, cuando lo normal es alrededor de 90. Lo que pasaba en ese momento eran indicios de alarma de algo grave que se venía, por lo que de inmediato salió en su vehículo y se desplazó hasta el centro hospitalario en busca de atención.

“Cuando llego a la recepción del hospital en Dallas les digo que me siento mal, que no aguanto y de pronto caigo al suelo, fue entonces cuando empezaron a traer camillas y me pusieron oxígeno. Luego me llevaron a una habitación y me aplicaron un medicamento para estar consciente, pero no respondía como debía”, manifestó Matute en entrevista con LA PRENSA.

“El doctor que me evaluó me dijo que de allí en adelante todo iba a depender de mí y que tenía que hacer doble esfuerzo para respirar. Me dijo´te vamos a intubar´, pues los pulmones estaban invadidos por una flema espesa a raíz del virus, había dado positivo anteriormente”, añadió.

Fue el 17 de agosto cuando sedaron a Ricardo y le colocaron un tubo que se extendía hasta los bronquios, de allí en adelante, ya en la unidad de cuidados intensivos, debía ayudarle al respirador artificial, aunque existía riesgo de un paro cardiorespiratorio o que el cerebro u otro órgano colapsara.

Ya había pasado hace unos años por un proceso similar de intubación, entonces me dije ´otra vez yo, no me quiero morir´. El primer día estuve completamente sedado, pero después despierto, sin moverme y consciente de lo que pasaba alrededor, eso fue terrible”, rememoró con tono nostálgico.

Fueron cinco días los que Ricardo estuvo dentro de la unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. “Cuando todo comenzó me dije ´no creo que sobreviva a esto, Señor, creo que esta vez sí me toca´, no me sentía nada bien y mirar que muriera gente alrededor fueron experiencias complicadas que me terminaron afectando”, agregó el periodista.