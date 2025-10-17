"No los salvé yo, fue la mano de Dios": se cumple un año de la hazaña de Elías Valladares

¿Cómo ha sido este año, desde aquel día en que se volvió un héroe por evitar una tragedia?, le preguntamos de entrada."Este primer año, ha sido maravilloso, de mucha bendición. Me siento emocionado por estar contando una historia más y ser, para bien, el protagonista de esa historia", dijo emocionado, mientras sus lentes de motorista, tapaban la nostalgia de sus ojos.Como rebobinando un viejo casette, recuerda como si fuera ayer aquel el instante con la claridad de quien ha mirado de frente al destino.