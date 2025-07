$!Complejo escenario: liberales necesitan de Libre para sustituir a Hall

Tegucigalpa, Honduras.

"La renuncia de Hall nos lleva a una crisis que el único que gana es Libre. El Partido Nacional sí acompaña aceptación de renuncia, pero si en el mismo acto se nombra simultáneamente el sustituto que proponga el Partido Liberal. Y esperamos que el Partido Liberal proponga a alguien comprometido con el país, con la democracia, y que no llegue a hacerle más mandados a Libre", expresó Zambrano.

Aunque la renuncia aún no ha sido presentada formalmente ante el Legislativo, su eventual aprobación implicará la necesidad de elegir de inmediato a un sustituto en representación del Partido Liberal de Honduras (PL), para lo cual se requieren 86 votos.

Libre sostiene que el actual sistema cumple con los principios de transparencia, pero demanda garantías de que no se impondrán modificaciones que eliminen el uso de software como método de transmisión o que abran la puerta a “manipulación política”.

Este jueves, la bancada del Partido Liberal se reunió desde el mediodía hasta pasadas las 4:00 de la tarde en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), para abordar la crisis interna generada por la supuesta renuncia de Ana Paola Hall al CNE.

A lo interno del partido, persisten divisiones sobre la postura de Hall. Diputados como Marlon Lara y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras —quien también es presidente del CCEPL—, rechazan su dimisión con el argumento de que la falta de votos para nombrar a su sustituto generará —tal como lo advirtió el diputado de Libre, Obed López— una condición impuesta por el oficialismo.

“Me imagino que Ana Paola quiere renunciar por el ambiente que se está viviendo en el CNE, pero yo he tomado una posición particular de estar en contra de que —Hall— ponga la renuncia, porque conozco el procedimiento y sé que no vamos a tener esos votos así, ya que Libre va a querer sacar partida de él”, expresó Lara.

Contreras, por su parte, dijo desconocer si Hall actuó bajo presión, pero aclaró que “sus declaraciones no las respaldan ni el Partido Liberal ni el Consejo Central Ejecutivo”.

“Le manifestamos todo nuestro respaldo, de hecho, hasta se le compró carro blindado, se le asignó seguridad y ahora sale con esta sorpresota. Ella ha cavado su tumba política dentro del Partido Liberal y toda Honduras con esta postura", agregó.