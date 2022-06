Dejan el lienzo y utilizan las NFT para ganar dinero

“Intentamos ganar dinero haciendo muchas cosas. No logramos obtener buenos resultados, como le ocurre a todos los hondureños todos los días que intentan ganarse la vida de manera honrada”, dijo durante una entrevista con Diario LA PRENSA.

En 2020, cuando él y todos los hondureños estaban enclaustrados por orden del gobierno para evitar el contagio de covid-19, Godoy, con la fe de volver a las agencias, comenzó a comprar nuevos softwares de diseño para “estar actualizado” y accidentalmente entró al mercado de las NFT que en 2021 registró un movimiento de $44,200 millones en contratos inteligentes asociados con la cripto Ethereum (ETH), según Chainalysis.

“Yo tenía interés en las artes digitales porque gracias a las agencias uno trabaja en el aspecto digital. Esto me motivó a seguir capacitándome. Durante la pandemia, compré muchos cursos digitales. Un día, como cualquier otro, cuando estudiaba sobre animación en un blog de una de las plataformas decía: ‘Cómo tokenizar tu obra’. Me llamó la atención y leí el artículo. Me pareció estupendo. Para un artista lo económico no es fácil. Yo le digo a mi esposa que esto es una especie de serendipia”, relató.