Hondureño en España: "No quiero perderme esta etapa con mis padres por un doctorado"

San Pedro Sula, Honduras

“Empecé ordeñando vacas con mi mamá, hubo momentos cuando me tocó que acompañar a mi padre porque no quedaban más hombres que lo apoyaran. Mis hermanos mayores se habían ido a buscar futuro a la zona norte y me tocó integrarme a los quehaceres del campo", contó, y entre sus palabras había una conbinación de orgullo y añoranza.

Antes de las 7:00 am ya debían estar en el colegio, una institución exigente, con maestros que no perdonaban la mediocridad, sabía que si fallaba o si no respondía como estudiante, el destino que le esperaba era volver al campo, a la tierra y al machete, y no lo quería, no deseaba repetir la historia de sus amigos de infancia, quienes en sexto grado abandonaban los cuadernos para ayudar a sus padres y que al poco tiempo ya estaban casados, repitiendo el ciclo.

Una de sus hermanas lo llevó a la zona norte, comenzó a trabajar como operador en el área de serigrafía de una maquila de Villanueva. Danilo lo describió como un espacio muy caluroso, considera que ese ambiente no le pertenecía. “Miraba gente sobre la parte de arriba, cuando era horas del mediodía, con aire acondicionado, y me decía: ´No quiero estar aquí´”, recordó, con la mirada perdida en aquellos días que aún le pesan.

Su Bachillerato en Administración de Empresas lo realizó en su natal Colomoncagua, no había otra opción en la zona, era eso o nada. Las madrugadas se convirtieron en su rutina de guerra, se levantaba a las 2 o 3 de la madrugada cuando todo mundo aún dormía, no había energía eléctrica, así que estudiaba a la luz temblorosa de un candil mientras su familia dormía y el silencio lo abrazaba como único compañero.

"Muchas veces escuché la frase que si no trabajaba en el campo me iba a morir de hambre, la perspectiva que miraban en mí era equivocada. Quizá en mi descanto hasta el hambre se me iba frecuentemente, esa frase pudo muchísimo para determinar y demostrar lo contrario a través de la educacion", exclamó Danilo, con la voz cargada de memoria.

Recuerda la entrevista como si fuera ayer, todo iba bien hasta que hicieron una pregunta clave y fue decisiva, "respondí mal", rememoró, con nostalgia. Poco después llegó la noticia de que no había sido seleccionado, y mientras otros aspirantes ya comenzaban a tramitar sus visas, él recibía un “no” que lo partió por dentro, lo vivió como una caída libre y sin red.

Con el tiempo entendió que esa negativa fue, en realidad, una gracia disfrazada. "Me pregunté: ‘¿Si no aprendo inglés en Estados Unidos, por qué no puedo hacerlo en Honduras?’", esa simple interrogante fue un "boom" en su mente, le abrió los ojos, lo sacudió y le devolvió el rumbo.

Allí comenzó otro viaje, no con maletas ni vuelos, fue su forma de demostrarse que los sueños no mueren con una respuesta equivocada, solo toman otra forma.

Comenzó entonces un Diplomado de Inglés en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) durante los fines de semana, mientras durante el resto de los días continuaba laborando en la fábrica. Más adelante, tras pasar un examen de admisión se lanzó a estudiar Licenciatura en Pedagogía en la entonces Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

En horas de la tarde salía de la maquila y corría a bordo de un autobús hacia el campus universitario, donde llegaba entre 6 y 7 de la noche, luego arribaba a su casa, cenaba a las 10 de la noche y al día siguiente volvía a empezar.

Trabajó en esta fábrica durante tres años, pues una noticia cayó como un balde de agua fría, la maquila cerraba operaciones, de un día para otro cientos o miles quedaron a la deriva, sin certezas ni promesas, solo con el futuro colgando de un hilo. Danilo tenía poco tiempo de estar allí, pero el golpe le dolió igual, no era solo un trabajo, sino su sostén.

Con ayuda de abogados logró recibir una parte del dinero que le correspondía, no era mucho, apenas lo justo para respirar unos días más, pero en medio de esa tormenta ese pequeño recurso se volvió un salvavidas.

Mientras otros se resignaban, él no podía darse ese lujo, tenía que avanzar y salió a buscar empleo en otra maquila con la incertidumbre a cuestas.

“En la segunda maquila fui auditor de calidad, me gustaba lo que hacía, pero ganaba la mitad que los operarios. Allí aguanté mucha hambre y hasta me enfermé desmedidamente del estómago, tenía que pagar transporte, universidad, comida y contribuir para los gastos de la casa", expresó, con voz baja, como quien recuerda una herida que ya no sangra, pero nunca dejó de doler, aún así no se rindió.

Terminó su licenciatura con la ilusión viva, pero la realidad no tardó en golpearlo, estuvo un año y medio sin trabajo, hizo su práctica profesional en el área administrativa de un banco, en uno de esos edificios altos de San Pedro Sula donde todo parece moverse rápido, pero por dentro sentía que estaba estancado y que no podía quedarse esperando a que algo cayera del cielo, el tiempo no se perdona, así que empezó a buscar opciones para seguir estudiando.

"Recuerdo que el banco estaba en el piso 10 u 11, desde allí miré una institución educativa y me dije: “Voy a estudiar allí”. Fue como una revelación, no había nada seguro, pero sintió que ese era el siguiente paso.

Así fue como durante 2016 comenzó la Maestría en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec). Sus padres, con el corazón más grande que su cuenta bancaria, empezaron a apoyarlo mientras Danilo se movía en autobuses “rapiditos” con sus cuadernos, dudas y una fe ciega en que algo bueno iba a salir de todo eso.

Invirtieron un dinero que la familia había logrado reunir tras vender unas propiedades adquiridas muchos años atrás. Cada mensualidad era una batalla, no era una beca, era una deuda que crecía mes a mes, un compromiso que él mismo había solicitado como préstamo. “Aún les debo un poco”, dijo, entre risas nerviosas.

Danilo tocó muchas puertas laborales, soñaba con trabajar en un banco, pero nunca lo llamaron y cada “no” le dolía más. “Llegué a pensar cosas feas, no entendía por qué no creían en mí si tenía capacidad", agregó.

Fue durante una de las clases de la maestría cuando casi por casualidad escuchó una conversación entre compañeros, hablaban de una vacante en una institución de educación superior, era en el área de vinculación. Al principio dudó, su perfil encajaba un poco, pero no del todo, le faltaba experiencia específica en ese campo. Algo dentro de él —esa voz que se activa cuando el corazón insiste— le dijo: “Aplicá ¿Qué podés perder?”

Se animó, reunió documentos, redactó cartas, ajustó el curriculum y a pesar de las inseguridades se sometió al proceso, fue avanzando. De muchos postulantes quedaron tres, estaba tan cerca, pero no ganó la plaza.

Recuerda ese día como si todavía pesara, estaba agotado, emocionalmente drenado y se preguntó por qué no, no entendía, se sentía invisible para las empresas, tenía la preparación y la voluntad, pero las puertas simplemente no se abrían. "Me sentía frustrado, golpeado por un sistema que parecía no creer en mí, toqué puertas en varios bancos —soñaba con trabajar en uno—, pero nunca se dio", comentó.

Sostuvo sobre sus manos el título de licenciado, aquel cartón no era solo un papel, era la prueba viviente de que, pese a todo el camino cuesta arriba, había llegado lejos. Se quebró por dentro, recordó las madrugadas, los “no”, las lágrimas, las caminatas y los sacrificios, fue en ese instante cuando se dijo: “Si pude con esto también puedo con lo que viene”.

Un día de 2017, un correo electrónico cambió el rumbo. La misma universidad lo consideraba para una nueva vacante, impartir clases los fines de semana en El Progreso, Yoro. Aceptó sin dudarlo, llevaba más de un año sin empleo y no podía darse el lujo de dejar pasar una oportunidad como esa.

Después llegó al Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), había pasado tantas veces frente al edificio en construcción que aspiraba a trabajar también allí, aunque aún no tuviera fecha. Durante un año entero insistió con fe, terquedad y con el corazón en la mano.

Cada vez que pasaba dentro de buses de la Ruta 7 miraba cómo levantaban ese edificio nuevo. Entre el bullicio y la rutina, y al mirar a través de la ventana se decía en silencio: “Algún día voy a trabajar allí".

Envió su currículum al menos cuatro veces, cada vez que aprobaba dos clases de la maestría volvía a intentarlo, ya era pedagogo, tenía las herramientas y estaba listo... o al menos eso creía, pero no recibía respuesta. La última vez que envió su hoja de vida lo hizo sin saber que esa insistencia, ese pequeño acto repetido con fe iba a cambiarlo todo.

Lo llamaron y no lo podía creer, lo estaban citando a una entrevista y era real, respiró hondo, se preparó, sabía que no podía fallar, que esa era otra gran oportunidad, y cuando entró a la entrevista lo dio todo. "Me comí a esa terna que estaba evaluando", dijo.

Ganó la vacante y le dieron el puesto en el área de Humanidades y Artes, en el nivel de docencia. Ese día confirmó que hay sueños que tardan, pero llegan, y que cuando uno trabaja con pasión hasta los edificios que alguna vez solo miraste desde un autobus, un día te abren sus puertas.

Allí nació su amor por el periodismo, fue durante una clase de comunicación, cuando leyó un libro que lleva por nombre "Charlas de tecnología, entretenimeinto y diseño".

Tomó la decisión de estudiar Licenciatura en Periodismo, ya trabajaba, así que comenzó a estudiar también en Ceutec, pero pronto se dio cuenta que era demasiado, las clases chocaban con sus horarios laborales, las jornadas se le volvían imposibles y el pensum era extenso, demasiado extenso para el tiempo que él quería avanzar, necesitaba otra salida.

Después de tres años dejó Ceutec y se matriculó en Unah-vs para estudiar su segunda licenciatura mientras continuaba trabajando en El Progreso. Llegó la pandemia de covid y se internó durante años en su habitación para recibir e impartir clases paralelamente. Con el tiempo se pasó a Ciudad Universitaria en Tegucigalpa e hizo su práctica profesional en dos grandes medios: El Heraldo y La Prensa, fue allí, entre redacciones, fuentes y titulares, donde confirmó su vocación investigativa.