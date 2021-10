$!Comercio de Guanaja pide un rescate económico

“En este cayo no hay mucho que hacer y no podemos abrir un negocio porque perdimos lo poco que teníamos, y no tenemos dinero.Lo único que tenemos es una casita humilde. Tenemos que estar aquí vendiendo mientras la situación mejora, que quizá va a tardar años”, señaló.

“Yo perdí mi negocio, y de eso comía con mi esposo. Lo triste es que nosotros como alquilábamos donde teníamos el negocio no nos quieren apoyar con las donaciones que están enviando de tierra firme. Yo les pido a las autoridades que no deben politizar las ayudas. Aquí todos necesitamos”, dijo Lena Moore.

Mientras los comerciantes que perdieron los negocios gritan auxilio, los dueños de los que se salvaron aprovechan la coyuntura para aumentar las ventas, como Richard Hurlston, dueño de una tienda de ropa y lociones en Main Street.

“Gracias a Dios yo no perdí nada. El local no es mío, alquilo. Yo vendo ropa y lociones y no me he visto afectado. Quienes están afectados son los comerciantes de alimentos”, dijo Hurlston, quien también es capitán de barco.

Hurlston piensa que la reconstrucción demorará debido a que aún no hay acuerdos entre la Municipalidad y habitantes afectados sobre cómo serán las nuevas construcciones y dónde.

Esto, según él, afectará la reactivación económica y podría a corto plazo dañar la situación social del cayo.

“La gente ama este pedacito de tierra, aquí solo había dos cayitos, pero nuestros abuelos y bisabuelos rellenaron. Crearon todo esto con mucho sacrificio. La Municipalidad quiere trasladar a personas del cayo a la zona del aeropuerto. No creo que la gente acepte porque los separarían de lo que ha sido la vida de ellos. Todas estas cosas pueden causar atrasos y afectar más económicamente a todos los que hemos vivido aqui”, puntualizó.