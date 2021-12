$!Alza del trigo amenaza los precios de las baleadas y el pan

SAN PEDRO SULA. Pese a que entre 2020 y 2021 el saco de 100 libras de harina aumentó L70, Alba Padilla prefiere sacrificar las ganancias antes que incrementar el precio de las baleadas por segunda vez en un año.

A finales de 2020, Padilla, quien tiene un pequeño merendero en la 31 calle de la colonia La Unión, de San Pedro Sula, vendía la baleada sencilla a L10. Hoy, exactamente un año después, la ofrece a L12.

La baleada que prepara Padilla “no es grande ni pequeña, es mediana” y está compuesta por una tortilla de trigo importado, frijoles fritos, queso y mantequilla. Por cada 8 libras de harina obtiene 10 unidades, alrededor de 125 por cada saco.

“Tendría que comenzar el año 2022 vendiendo la baleada a otro precio, pero no lo haré. Vivo en una zona pobre y no puedo aumentarle otra vez. El saco de harina ahora cuesta L720, aumentó unos L70 en un año. Los muchachos de la empresa que me vende la harina me dijeron que hay escasez”, explicó al ser entrevistada por Diario LA PRENSA.