Copán carga la tasa de letalidad más alta en Honduras

SANTA ROSA DE COPÁN

Aunque Copán solamente ha registrado 250 muertes por covid durante toda la pandemia, este departamento es el que posee la tasa más alta de letalidad (4.9%) en todo Honduras, es decir, aquí ha fallecido el mayor porcentaje de personas de la población contagiada.

Copán supera la tasa nacional (2.6%) y también la de todo el mundo (2.07%) que hasta inicios de esta semana había acumulado en más de un año 164,886,821 contagios y 3,418,430 decesos a causa del coronavirus.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) indican que Copán ha acumulado en toda la pandemia 5,074 casos, equivalentes al 2.2% de toda la población afectada en todo el país (más de 230,000) y ha logrado recuperar el 57% de los enfermos, mucho más que otros departamentos, como Francisco Morazán y Cortés.

Cifras de Copán De una población superior a los 405,000 habitantes, 5,074 personas se han contagiado en un año de pandemia. Esa cantidad equivale solamente al 1%. Médicos consultados por Diario LA PRENSA consideran que el número de contagios seguirá multiplicándose dado a que la myoría de copanecos han bajado la guardia y no toman las medidas de bioseguridad para prevenir.

Juan Carlos Cardona, director del Hospital Regional de Occidente, considera que las estadísticas oficiales sobre la letalidad no corresponden a la realidad, pues las personas que fallecen en Santa Rosa de Copán no son solo de Copán, sino de municipios de departamentos vecinos.

“Eso no es real. El Hospital de Occidente es un hospital de referencia. En la tasa de letalidad nos están poniendo los muertos de Protección, Santa Bárbara, Naranjito, Nueva Frontera; Lempira y Ocotepeque. Esa población la están poniendo en el denominador de la ecuación. Si quitamos esa población, la tasa de letalidad sería inferior. Los muertos están. Eso no lo vamos a negar”, dijo.

Cardona le explicó a Diario LA PRENSA que con Gloria Fajardo, directora regional de Salud de Copán, les han expuesto a representantes de Sinager que están agregando las personas procedentes de departamentos vecinos a la suma de Copán “lo cual no es correcto”.

En condición estable y grave se encuentran 993 pacientes y 59 están en unidades de cuidados intensivos.

“En el Hospital tenemos en este momento más de 20 pacientes: 9 en cuidados intensivos y el resto en cuidados intermedios o críticos, y tenemos algunos de ellos por salir esta semana. En todo abril tuvimos 35 muertos en el hospital, entre ellos hay de Santa Bárbara, Lempira, Ocotepeque y por supuesto de Copán”, argumentó.

Durante toda la pandemia, el hospital ha atendido a más de 1,300 pacientes en el área de covid y ha registrado más de 300 decesos (292 muertos hasta el primero de abril, más los fallecidos en mayo), cifras que superan las anunciadas por Sinager.

En copán mueren personas que vienen de Santa Bárbara, Lempira y Ocotepeque Juan Carlos Cardona , director de Hospital de Occidente.

Según Cardona, el hospital tuvo un aumento hace más de una semana en la cantidad de pacientes secuela de las libertades que los habitantes de occidente se tomaron durante la Semana Santa; ahora la tendencia “va hacia la baja”, pero se podría incrementar “por las celebraciones del Día de la Madre”.

“No sabemos qué pasará. De esta semana para allá hay que esperar el período de 14 días de incubación. Todavía el hospital no ha sido desbordado. En el área de covid tenemos 60 cupos, hemos llegado a 51. Nunca hemos sido rebasados. La unidad de cuidados intensivos la hemos tenido al 100%. Aparte de esas 15 camas de UCI, tenemos 26 ventiladores y nueve equipos de alto flujo que nos proporcionó el Club Rotario. Equipo tenemos, nos hace falta recurso humano”, dijo.

En Copán, un departamento con más de 410,000 habitantes, los municipios de Santa Rosa de Copán, Nueva Arcadia, Florida, Cucuyagua y Corquín son los que tienen más casos acumulados de covid-19.

De acuerdo con informes internos de la Secretaría de Salud, hasta ayer, en el sistema público había internadas en todo el país 829 personas. De esa cantidad, 129 en los seis hospitales del occidente: Roberto Suazo Córdova (28), Santa Teresa (19), Enrique Aguilar Cerrato (28), Juan Manuel Gálvez (13), Juan Manuel Gálvez (13) y San Marcos (19).

Es importante diferenciar qué es la tasa de letalidad y qué es la tasa de mortalidad Gloria Fajardo , directora regional de Salud en el occidente.

El Hospital de Occidente en la sala covid, de 36 camas, 16 están ocupadas (44%), en la UCI, seis de 12 tienen pacientes (50%), porcentajes inferiores al promedio nacional. En todo el país, de 1,394 hay 787 ocupadas (56%) y de las 74 en las unidades de cuidados intensivos, 53 están ocupadas (72%).

Gloria Fajardo, directora regional de Salud de Copán, coincide con Cardona respecto a que la tasa de letalidad de Copán no refleja la realidad de la pandemia en el departamento debido a que “cientos de personas de otros departamentos llegan a Santa Rosa buscando apoyo”.

Para Fajardo “es importante” establecer la diferencia entre tasa de letalidad y tasa de mortalidad, dos indicadores que durante la pandemia se han puesto de moda para ponderar el impacto de la enfermedad y definir estrategias de contención.

“La tasa de letalidad es un indicador demasiado susceptible que solo me dice el porcentaje de muertos de la cantidad de casos positivos, en cambio, la tasa de mortalidad me dice la situación de todo mi departamento: muertos entre población general”, explicó Fajardo.

Tal como lo explican Cardona y Fajardo, fuera del Hospital de Occidente, personas de diferentes municipios del occidente aguardan por noticias sobre los pacientes que están internados por diferentes enfermedades.

Las autoridades sanitarias advierten que, por lo menos durante 2021, no habrá una reducción significativa de casos debido a que los copanecos al igual que todos los hondureños no toman de manera estricta las medidas de bioseguridad porque “muchos siguen pensando que el covid no existe”.

“Siguen igual que al principio. No les importa nada, siguen teniendo reuniones, no respetan los toques de queda, la mascarilla la usan de vez en cuando y muchos la usan de corbata, pulsera y la desinfección es baja. Es curioso, una semana antes de Semana Santa subió la cantidad de casos y después continuó subiendo. En las últimas dos semanas, el número se mantiene en un tercio de lo que había subido”, probablemente, por las fiestas del Día de la Madre “vuelva a subir”, dijo.

En Copán, además del hospital, 10 triajes (de 14 que estaban abiertos) ofrecen atención a pacientes con síntomas de covid. Estos centros son operados por personal de la Secretaría de Salud, pero con fondos del Programa Fuerza Honduras.

Una situación similar presenta Lempira. Este departamento tiene también una de las tasas más altas de letalidad, 4.8%. Al Hospital Juan Manuel Gálvez, situado en Gracias, llegan pacientes procedentes del sur de Santa Bárbara, específicamente de Atima, el cual tiene colindancia con Lepaera, Lempira.

Pese a que estos departamentos presentan la tasa más alta, por otro lado, están en el grupo que tiene la tasa de recuperación más alta: Copán (57%), Lempira (60%), Ocotepeque (63%), El Paraíso (60%) y La Paz (57%).

Sin embargo, la tasa de mortalidad de Copán es sumamente baja: 0.001% (porcentaje de fallecidos respecto a la población total de todo el departamento).