El 50% de los hondureños sufre de ansiedad o estrés crónico por la pandemia, afirman expertos

San Pedro Sula, Honduras.

Alrededor del 50% de la población en Honduras sufre de ansiedad crónica a raíz de la crisis sanitaria, de acuerdo con los expertos en psicología.

La mayoría a un año de pandemia presenta insomnio, dolor de cabeza, espalda, hombros, falta o exceso de apetito, estreñimiento, alergias, adormecimientos en las piernas o brazos y aparición de canas.

"Cuando inició la pandemia un 80% de la población presentaba estrés o ansiedad; sin embargo, a un año de la crisis sanitaria alrededor del 50% se relajó, pero aquellos que se infectaron o perdieron familiares sufrieron un repunte de este trastorno", dijo Mónica Bueso psicóloga clínica y familiar.

Además, una serie de componentes ha agudizado la ansiedad entre ellos, la falta de ejercicio, la socialización y el exceso o la necesidad de un trabajo.

"Todo lo anterior se ha convertido en una bomba de tiempo que ha afectado tanto adultos como a niños quienes no saben de qué manera actuar ante la sintomatología", agregó Bueso.

Para el psicólogo clínico, coach y consultor de Talento Humano, Rafael Mejía, muchos hondureños están siendo afectados por el estrés postraumático producto de la pandemia y los estragos que causaron los huracanes Eta y Iota.

"Este trastorno ha afectado en su mayoría a la población noroccidental del país quienes tras haber sufrido por las inundaciones padecen de ansiedad, alteraciones de sueño, falta de apetito y en el caso de los niños regresiones, es decir, tienen comportamientos que habían superado como tomar biberón o dormir con sus padres", comentó Mejía.

A este escenario se suma la pésima salud metal de los hondureños, pues la mayoría no sabe como lidiar con este cúmulo de sentimientos y proyecta el estrés en los niños y adultos mayores, asegura.

"Es necesario trabajar en la resiliencia, pues aunque somos un país con esta característica por la cantidad de problemas sociales, económicos y políticos, siempre necesitamos que alguien más nos diga que somos capaces de salir adelante y que contamos con el talento de adaptarnos".

Conectar con la naturaleza y evitar la revictimización es fundamental para superar esta condición, de acuerdo con el psicólogo clínico.

"Al pasar por episodios traumáticos o estresantes debemos evitar traer al presente esas situaciones o pensamientos que nos hacen revivir dichas emociones. En su lugar, dedicar tiempo a nuestros seres queridos, comunicarnos vía teléfono con amigos, mirar una película que nos haga reír o algún otro pasatiempo que nos ayude a renovar energías", detalló.

El miedo a la muerte por una reinfección también ha provocado un aumento de las llamadas al Teléfono de la Esperanza, organización no gubernamental que brinda servicio gratuito de apoyo psicológicoa los hondureños. "Vivimos una realidad muy difícil, pues nuestro sistema de salud no posee lo necesario para dar respuesta a una enorme población que en su mayoría no tiene acceso a clínicas u hospitales privados, esto provoca ansiedad y depresión en las personas", agregó Eduardo Rivera, presidente sede de San Pedro Sula.

Señaló que la mayoría de las llamadas son de personas que se contagiaron del virus y tienen temor de volverlo a contagiarse y por ende se les dificulta retomar a la rutina del trabajo.

Desde el inicio de la crisis sanitaria esta institución ha brindado atención telefónica, conferencias, charlas, talleres conversatorios, procesos psicológicos de pacientes que lo requieren.

Enfermedades psiquiátricas han aumentado

Por otra parte, en los hospitales psiquiátricos del país la asistencia médica se ha aumentado en un 50% durante la crisis sanitaria.



"En el hospital Mario Mendoza se registra un incremento del 50% y en el hospital Santa Rosita un 40%. Han retornado pacientes que los habíamos dado de alta debido a la depresión producida por la crisis sanitaria", expresó Mario Rojas, presidente del sindicato de trabajadores del hospital Psiquiátrico Santa Rosita.

Apoyo psicólogico gratuito:

- Teléfono de la Esperanza: 9748-0666

- Facebook: Reactivatehn

- YouTube: Reactívate HN