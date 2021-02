Tardía reforma empantana cambio de gobierno en IHSS

Cohep: Antes debe reformarse el artículo 58 de la Ley Marco TEGUCIGALPA. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sugirió que antes de proceder a hacer las reformas a la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se debe modificar el artículo 58 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social (LMSPS) porque de lo contrario esa enmienda sería ilegal.

Según el Cohep, este artículo establece cuáles son las normativas complementarias que deben aprobarse antes para la ejecución plena de la Ley Marco del Sistema de Protección Social. Dichas leyes debieron enviarse por parte del Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 18 meses a partir del 4 de septiembre de 2015, fecha de entrada en vigencia de la LMSPS, plazo que venció el 4 de marzo del año 2017. Esas normativas son la Ley del Seguro Social, Ley del Sistema Nacional de Salud, Ley de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Ley del Seguro de Accidentes de Tránsito y otras reformas complementarias que se requieran para la aplicación integral del sistema. Sin embargo, con la vigencia del artículo 58 de la LMSPS, el proyecto de reforma a la Ley del IHSS consensuado en el CES y enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en noviembre violentaría el principio de legalidad, ya que no podría aprobarse mientras no se remitan las cuatro leyes antes mencionadas. “Es por lo antes expuesto que como Cohep mantenemos nuestra posición de que para reformar la Ley del Seguro Social se requiere como requisito sine qua non que se reforme el artículo 58 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, en el sentido de eliminar el deber del Poder Ejecutivo de remitir las leyes en un plazo máximo de 18 meses y eliminar la obligación de remitir las leyes en el orden establecido en el referido artículo”, indicó la gremial en un oficio remitido al ministro Carlos Madero.