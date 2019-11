Teletrabajo: nueva ley regulará el empleo a distancia en Honduras

“Ayudaría a una masa de desempleados”: Adalberto Rodríguez, experto La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el teletrabajo o trabajo a distancia como el que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina haciendo uso de las nuevas tecnologías y facilitando la comunicación. Está demostrado que muchísimos trabajos y responsabilidades en donde se tiene al empleado en una oficina bajo horarios muchas veces estresantes pueden hacerse desde su casa, para lo cual existe la tecnología como una herramienta que en nuestros países está subutilizada. Ya empresas de las más caras y famosas del mundo trabajan con empleados a distancia y se ha demostrado que los rendimientos son mucho más elevados que tenerlos en horarios y lugares que no les dan la facilidad de estar relajados y siendo más productivos. Sería una excelente decisión poder aprobar una ley que regule el teletrabajo y será una herramienta que empleadores podrán usar para hacer estudios de productividad de las personas. Se asombrarían de los horarios y entornos en que en la realidad sus empleados son más eficientes sin estar en los trabajos, sin mencionar los grandes costes que se ahorra la empresa por no tener a los empleados en sus instalaciones. Creo que la implementación del teletrabajo fomentaría el empleo de una forma muy significativa, incluso ayudaría a una masa grande de desempleados como hombres y mujeres productivos pero mayores de 35 años que ya no son tomados en cuenta. Y qué decir de las personas con problemas físicos, que tampoco tienen oportunidad incluso porque las oficinas no están construidas o acondicionadas para personas especiales. Adalberto Rodríguez