Triunfalismos prematuros

La vocal integrante del trío de magistrados que representan en el Consejo Nacional Electoral a los tres partidos políticos mayoritarios, abogada Cosette López, ha advertido que la proclamación anticipada de una victoria comicial el próximo 30 de noviembre, constituirá un hecho “terrible y preocupante” por cuanto generaría expectativas infundadas de triunfo que podrían generar inestabilidad e, incluso, conatos de violencia por parte de quienes, “a priori”, han acatado el anuncio de la persona que, sin contar con los resultados definitivos, se autoproclama ganadora.

Todos debemos recordar que la declaratoria oficial será brindada en tiempo y forma, de manera totalmente verificada tras sumarse el total de sufragios emitidos en las distintas mesas electorales ubicadas en los cuatro puntos cardinales del país, tanto al pueblo hondureño como al mundo, que estará pendiente del cómputo final.

La comunidad nacional e internacional debe estar segura de que los hechos repudiables acaecidos en las elecciones de 2017, cuando se suspendió por varias horas el recuento de votos cuando el candidato opositor iba adelante por reducida mayoría de sufragios, alegándose desperfectos técnicos atribuibles al fluido eléctrico, para finalmente anunciar que se había revertido el conteo final a favor del oficialismo, lo que originó masivas protestas de la oposición, no deben repetirse.

Lamentablemente no se han logrado superar las discrepancias al interior del CNE, incluso hay denuncias graves contra Marlon Ochoa y ahora el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quiere contar las actas electorales, algo nunca antes visto en la historia política hondureña, pese a ello llamamos a la calma y a entender que Honduras es primero y que las elecciones deben realizarse en un ambiente pacífico y con transparencia total. A la candidata Rixi Moncada, quien emitió la declaración anticipada arriba expuesta, que reconsidere su actitud, prosiga en su labor proselitista absteniéndose de continuar emitiendo pronunciamientos que pueden generar dudas, caos y tumultos no solo innecesarios, igualmente provocativos de repercusiones que se estarían lamentando y condenando por parte de la ciudadanía no afiliada al partido que la ha postulado.

Rectificar es indicativo de madurez política y emocional, persistir en el error es no querer a Honduras. Aún hay tiempo de abstenerse de persistir en poses y actitudes prematuras, proclives a confrontaciones que nadie en su sano juicio desea ni para sí ni para sus semejantes.