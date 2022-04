De una manera o de otra, con tintes en pelo y maquillaje en el rostro lo único que se logra es una imagen ficticia que se esfuma de inmediato.

Para qué darles vueltas, lo mismo, diferente, parecido, pero igual así es el proyecto todavía en elaboración de los “proyectos sociales” que el Congreso Nacional se adjudicará con un sustancial presupuesto como anteriormente, pero ya no será Fondo Departamental porque resultó sin fondo.

Lo que les salga o el maquillaje que le den no logrará crear credibilidad y confianza en el pueblo hondureño, pues los antecedentes hacen estar en vigilia con un amanecer nublado.

No es que seamos pesimistas, pero “de lo que no cuesta se hace fiesta”, dice la sabiduría popular y si además no hay rendimiento de cuentas y todo queda en “veedurías” cuyos veedores son nombrados por los mismos sobre los que debe recaer la vista todo se puede sintetizar en “Juan Palomo yo me lo guiso, yo me como”.

Cuánto mejor y más saludable para la democracia que los parlamentarios se dediquen a lo suyo, a legislar no a gastar más del presupuesto nacional para generar o aumentar la “querencia” de los electores. Si ello fuese con recursos propios, allá cada quien, pero cuando se echa mano del presupuesto nacional para justificarlo, no queda más, llámese como se llame, que calificarlo de lo mismo. Seguro que las consecuencias serán semejantes a las pasadas, pues cuando se quiso exigir las cuentas claras, papeles que respalden el uso de los recursos en beneficio del pueblo se escucharon sables como decían antes, de manera que la inmunidad se transformó en impunidad y todo quedó bendito como el agua en el templo.

No es necesario poner cara de inocencia, bien sabemos que en arca abierta peca el santo y entre los miembros del Poder Legislativo no abunda la santidad, no es que sean diablos, pero se sabe bien aquello de hecha la ley hecha la trampa para poder manejar recursos de todos a gusto particular. No es que seamos desconfiados, pero desde la presidencia del Legislativo se ha anunciado que no habrá Fondo Departamental, pero los diputados serán gestores de proyectos, claro que unos serán más gestores que otros, pues la militancia, el compañerismo y el respaldo, en este caso muy condicional, empujarán la gestión en proyectos decididos por la directiva. ¿No habíamos oído algo de esto? Vieja historia con actores diferentes, guion semejante en un escenario idéntico aprovechado por los políticos durante décadas.