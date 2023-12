Manipulación estadística

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recién ha presentado el informe de medición de pobreza referido al periodo 2022-2023, afirmando que los indices de este agudo problema social y económico han disminuido del 73.6% al 64.1% a nivel nacional, una reducción del 9%. Distintos profesionales de las ciencias económicas han cuestionado la validez de tales cifras, presentando diferentes criterios macro y microeconómicos que refutan tal versión oficial.

Adicionalmente, la realidad objetiva que nos circunda y agobia, de igual manera, ofrece diferentes hechos muy distintos al panorama color rosa gubernamental.

Desempleo abierto y disfrazado -economía informal-, cierre de empresas particular, pero no exclusivamente en el sector maquilador, contracción de la inversión directa -no especulativa ni con carácter de reinversión de utilidades-, nacional y extranjera y continuo éxodo poblacional hacia el exterior.

El empresario Jesús Canahuati dijo que el tomar como criterio referencial las remesas enviadas por nuestros compatriotas no representa un criterio válido, científico, para tal medición, tampoco para las conclusiones a que se ha llegado.

Eduardo Facussé, presidente de la CCIC, consideró que la única teoría económica posible para explicar que la pobreza bajó de 74% a 64% entre 2021 y 2022 , asumiendo que no es maquillaje de datos, es por los miles de compatriotas que han migrado fuera del país en ese período”.

Distintos gobiernos latinoamericanos cuando tratan de ocultar y maquillar las crisis internas, bien manipulan las cifras estadísticas oficiales, bien crean crisis fronterizas con sus vecinos, para desviar la atención de sus pueblos de sus complejas problemáticas cotidianas, bien recurren a imprimir papel moneda sin contar con las reservas que respalden tales emision es monetarias, con ello, alimentando la inflación, el peor castigo posible para la población. Obviamente, todas y todos deseamos que no solo se contenga la actual profundización de la cada vez más compleja crisis que nos agobia, profundizando la pobreza y miseria -material y ética-, igualmente que se logre gradualmente remontarla de manera sostenida.

En aras de la transparencia y credibilidad es oportuno, conveniente y necesario que el Instituto Nacional de Estadísticas y su director Eugenio Sosa, explique en detalle y públicamente las metodología empleadas para así poder confirmar la declaración de su titular en el sentido que “más de 200,000 familias, más de medio millón de hondureños y hondureñas ” han logrado salir de la pobreza.