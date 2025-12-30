Despidiendo el 2025

Les decimos adiós a estos doce meses colmados de tensiones, confrontaciones, enfrentamientos. Sentimientos encontrados, ya que de una parte el divisionismo de la familia hondureña -atizado por intereses inescrupulosos internos y externos -, producto de diferencias y conceptos políticos divergentes, democráticos y autoritarios enfrentados en polos opuestos, culminando con un proceso electoral cargado de incertidumbre, recíprocas acusaciones que tensaron la convivencia armónica y pacífica que deberíamos siempre compartir, a lo que se agregó la violencia cotidiana en contra de vidas y bienes de nuestros compatriotas, perpetrada por la delincuencia, siempre al acecho de víctimas propicias para su codicia y afán de acumular riquezas mediante actos criminales.

Por otro, una sensación de alivio por estar llegando a su fin 365 días de tensiones acumuladas que en el transcurso del tiempo han contaminado el ambiente de zozobra y temor ante el presente y futuro, personal y colectivo.

Hoy despedimos el año con la esperanza y anhelo de que 2026 sea portador del reencuentro definitivo de los compatriotas, iniciando con paso firme la obligada reconciliación y unidad individual y nacional para así, conjuntamente, enfrentar el cúmulo de retos que al irse acumulando sin hacerles frente e intentar solucionarlos se han agravado.

Debemos actuar con precaución y prudencia para prevenir todo tipo de percances que pongan en riesgo nuestra integridad y seguridad y causen daños a nosotros o a terceras personas. Los riesgos innecesarios conllevan lesiones, pérdida de vidas, luto y dolor.

Diario LA PRENSA envía un respetuoso saludo a nuestros lectores, anunciantes, colegas, columnistas, a toda la familia integrante de Grupo Opsa, que con su cotidiana motivación y labor hacen posible que podamos informar, sea en formato impreso o digital, lo que sucede en nuestra patria, el continente y el resto del planeta, con objetividad, excelencia, diversidad de contenidos y opiniones, profesionalismo, sin temer ni ceder ante ataques y represalias, vengan de donde vengan.

El respaldo de nuestro pueblo y de organizaciones de defensa de la libertad informativa son nuestros escudos protectores.

Paz, salud, bienestar durante 2026 es nuestro ferviente deseo, para así iniciarlo con fe en el porvenir inmediato y mediato. Si ello ocurre, será el mejor obsequio que todos podemos recibir, pero ello depende de nosotros, de nuestras acciones y decisiones, no de intereses ajenos a nuestra nacionalidad.