Compatriotas en España

Los hondureños que actualmente se encuentran en situación irregular en España; es decir, carentes de la documentación pertinente exigida por las autoridades y empleadores, deben esforzarse con el fin de aprovechar la oportunidad ofrecida por el Gobierno hispano, presidido por Pedro Sánchez, en el sentido de ofrecer la regularización extraordinaria y temporal para la obtención de permiso legal de residencia para migrantes actualmente viviendo y laborando subrepticiamente, o sea, al margen de la legalidad, lo que los coloca en condiciones de abusos e indefensión respecto a la protección de sus derechos humanos, con la posibilidad cierta de no poder encontrar trabajo, dadas las sanciones impuestas a empleadores que contravienen las ordenanzas oficiales respecto a la contratación de mano de obra no debidamente documentada lícitamente.

Los requisitos y formularios exigidos requieren la obtención en Honduras de partida de nacimiento autenticada y apostillada,además de hoja de antecedentes. Nuestra Cancillería debe colaborar a efecto de agilizar su entrega -de manera directa-, en el menor tiempo posible, habida cuenta que existe fecha límite para su entrega, en tiempo y forma, a las autoridades migratorias españolas.

Y el costo de la tramitación de tales documentos debe ser razonable, contribuyendo de esa manera a brindar un servicio ágil y accesible al presupuesto de los migrantes, que con el envío de remesas a sus familiares en Honduras hacen posible que estos logren subsistir en condiciones económicas cada vez más duras ante las alzas en el costo de vida y que dependen de tal puntual ayuda monetaria.

Independientemente de las motivaciones que han impulsado a Sánchez para la adopción de tal iniciativa, los hondureños deben aprovechar tal oportunidad de regularización, lo que permitirá pasar de situación clandestina a otra de legalidad ya exenta de temores, inestabilidad y zozobras.

La madre patria atrae cada vez más a migrantes hondureños en la medida que resulta hoy prácticamente imposible el intentar ingresar a Estados Unidos en búsqueda de empleo: el actual Gobierno ha implementado políticas de deportación masiva, limitando drásticamente la posibilidad de aplicar al estatus de refugiado, aun si existen condiciones objetivas de sufrir represalias de retornar a su país de origen. Adicionalmente, su adaptación a la cultura española se facilita por compartir el mismo idioma: el castellano como lengua franca en la península ibérica.

El tiempo avanza y la fecha final de regularización de estadía se aproxima a su vencimiento. No debe ser desaprovechada, ya que puede no ser prorrogada.

Las fuerzas políticas opuestas a la presencia de migrantes en España han prometido que, de acceder al poder, no solo cerraran las vías de ingreso a nuevos migrantes, también procederán a expulsar a quienes ya residen en suelo hispano.

España es hoy en día el segundo destino de miles de migrantes hondureños, quienes ante la falta de oportunidades, principalmente laborales, optan por dejar el país que los vio nacer para ir a buscar esas oportunidades a otras tierras.