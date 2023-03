Bajo el mismo techo, sí, pero cuna “de la cultura del encuentro y el diálogo, apertura a la solidaridad y a la trascendencia”, como expresa el papa Francisco. “Los jóvenes están lejos de su familia en su misma casa”, es la grave advertencia de docentes y profesionales de la psicología, quienes comparten buena parte del día con jóvenes, muchos de ellos atrapados en costumbres y vicio arraigados y transmitidos, sin control, en el mundo de la tecnología, cuya apertura sin fronteras se ha convertido en enemigo del desarrollo personal, de la creatividad y, no pocas veces, de la libertad.

LA PRENSA ha dedicado su Apertura del lunes a un grave y contagioso problema de muchos jóvenes que se fue incubando durante la pandemia, pero que ha cobrado fuerza, notoriedad y controversia en la labor educativa diaria. El primer tejido social de la sociedad, la familia, sumamente débil entre nosotros muestra enormes vacíos para los más jóvenes que se van aferrando a las redes sociales e internet con muy escaso criterio de selección.

En concreto la alarma ha surgido por el uso, a la moda, de los cigarrillos electrónicos. Ya no fuman como hacían incluso abuelitas con puro artesanalmente elaborados o los cigarrillos con sabor, más perjudiciales que el primero, pues se alteraba la nicotina con químicos. Ahora es vapear, inhalar el vapor proveniente de un líquido con nicotina, saborizantes y sustancias químicas. Natural como lo de antes, nada, todo manipulado para proporcionar atractivo engaño con grave riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares y trastornos pulmonares.

“Largo lo fiais”, dice el dicho clásico o aquel otro que “nos quiten lo bailao”. La juventud, en todos los tiempos, ha sido así, más atrevida y osada, pero anteriormente no se presentaba la trampa con tanto atractivo que se multiplica por la notable pasividad de padres de familia mientras que no ocurra algún contratiempo grave. Así lo han hecho saber maestros por la relación directa diaria con los muchachos de la cual irresponsablemente quedan al margen los padres sin que falten algunos que amenacen o desautoricen a los mentores para corregir a sus hijos.

El cuadro es de gravedad. Incluso, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que “es necesario hacer frente a las amenazas de los nuevos productos... fabricados mediante aromas atractivos y afirmaciones engañosas”. En nuestro país no hay todavía estudios sobre el “vapeo”, al que se refieren en la jerga juvenil como “vape”, pero es necesario sacarlo a la luz como previsión y prevención, pues los lamentos posteriores no serán más que inútiles lágrimas que no recuperarán lo perdido, salud e, incluso, vida. Para estar unidos, no lejos en casa, el papa Francisco señala que la familia es respeto, comprensión y perdón...