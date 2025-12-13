Apoyemos nuevamente a la Teletón

Veintisiete horas de solidaridad y entrega a favor de una causa noble y humanitaria: la rehabilitación integral de compatriotas que han sufrido traumas que impactan en su movilidad y desplazamiento, o bien nacieron con deformaciones congénitas en sus extremidades. Los resultados positivos para su recuperación involucran desde fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras y ortopedas hasta administradores.

Las erogaciones necesarias, tanto para el mantenimiento de los distintos centros Teletón en diversas ciudades de Honduras, la apertura de otros, la adquisición de aparatos e instrumental y su mantenimiento, como para el pago de salarios, implican que debe contarse con recursos económicos suficientes para hacer frente a los diversos gastos diarios, mensuales y anuales.

Hagamos nuestro este ideal de amor hacia el prójimo sufriente, haciéndole saber que no está solo, que cuenta con la solidaridad de la colectividad, de sus compatriotas y de los extranjeros residentes entre nosotros.

Es allí donde se requiere nuestro aporte, sin importar el monto: de lempira en lempira, las sumas recaudadas van incrementándose gradualmente hasta alcanzar, de ser posible, la meta previamente proyectada.

Sabemos que vivimos tiempos difíciles en varios sentidos, incluido el económico. Sin embargo, siempre existen espacios para compartir parte de nuestro patrimonio en favor de quienes sufren y padecen.

La recompensa que recibiremos a cambio consistirá en la satisfacción del deber cumplido: haber respondido al llamado de nuestra conciencia, al imperativo moral y ético de ser solidarios con quienes hoy enfrentan diversas limitaciones físicas.

No olvidemos que, durante 27 horas, disfrutaremos de espectáculos musicales interpretados por músicos y cantantes de distintas nacionalidades que, imbuidos de la mejor buena voluntad, se han incorporado a la Teletón en una hermosa demostración de identificación con su razón de ser, sus metas y objetivos.

Así, ya sea desde la comodidad de nuestros hogares o acudiendo presencialmente, dejemos atrás tensiones y preocupaciones cotidianas para disfrutar a plenitud de las voces privilegiadas de intérpretes cuyas melodías nos deleitan, conmueven y evocan momentos gratos e inolvidables. Al concluir, podremos decir: fuimos parte integral de esta Teletón, respondimos al llamado de nuestra conciencia.

Hoy por ti, mañana por mí. No lo olvidemos nunca.