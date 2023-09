Hace unos días, en un noticiero televisivo, se emitió una opinión que me dejó pensativo. Dijeron que en este país es tan difícil triunfar, que nada es suficiente, ni esfuerzos , ni entusiasmo, ni aptitudes, nada. Que todo es en vano.

Porque aquí solo se triunfa con el favor político. Me gustó lo bien llevado de la nota periodística. Tiempos, espacios, palabras, pasión, tono de voz. Pero no estuve de acuerdo con el mensaje.

Nunca estaré de acuerdo en matar los sueños de los que si creen en las cosas que nunca han visto.

A los que se atreven a hacer castillos en el aire. A los ilusos. A los soñadores. ¿Por qué donde nace la realidad?. De una idea, de un sueño, de una ilusión.Los momentos actuales requieren que los de corazón valiente se coloquen en primera fila. Los idealistas de linaje. Y que con su corazón inquebrantable empujen las opiniones en la dirección correcta.

Necesitamos soñadores. Actualmente estamos avasallados por el pesimismo. Muchos enarbolan la bandera de la protesta para demeritar la grandiosidad que existe en los que si se atreven a imaginar un mundo mejor. Muchos que viven en una oscuridad cotidiana y tenebrosa. Juzgan de día, de noche, y hasta en sueños.

Pero las vidas no pueden vivirse en blanco y negro. Hay una gran gama de colores por ver si nos damos la oportunidad de verlos.

Este país necesita más que eso. Ante la falta de políticos comprometidos y sensibles necesita ciudadanos que aspiren a mejores vidas Pero si se dedican a sembrar amargura, duda, negativismo y desconfianza no están cooperando.

El propósito de la vida es la búsqueda del bienestar y ser feliz. El parámetro es la dicha que se siente.

Necesitamos gente que nos recuerde eso a diario. Gente que vea hacia arriba, hacia el cielo, hacia las estrellas. Que vea mundos mejores.

Y por toda la gente que lucha a diario y que con ese esfuerzo logra accesar a la vida que aspira, es que no acepto el mensaje de ese periodista.

No es fácil triunfar pero nunca lo ha sido.Y no se trata de cerrar los ojos o ser cobardes por no señalar vociferando. Se trata de escoger las batallas con las motivaciones correctas. Y nuestro país requiere voces de animo no de desesperanza.No señor. Nunca ningún esfuerzo será en vano si la llama que arde viene del corazón.