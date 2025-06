¿Siempre el mismo guion?

El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones generales. Así es, pasa cada cuatro años para cumplir con el calendario electoral, diría cumplir con el mismo guion. Se anuncia la fecha de elecciones, los políticos hacen promesas de cambio, se hablan de alianzas entre partidos, y se asegura que todo estará listo. Pero al final, siempre pasa lo mismo: atrasos, quejas, desorden y un montón de dudas sobre si el proceso fue limpio o no.

Si miramos las elecciones del 2017, del 2021 y lo que ya vimos en las primarias de marzo de este 2025, es fácil darse cuenta de que no hemos aprendido nada. En 2017, todo se vino abajo cuando dejaron de dar resultados de repente. La gente salió a protestar, hubo enfrentamientos y una grave crisis política.

Cuatro años después, en 2021, la historia se repitió con otros nombres, pero con fallas parecidas. Hubo centros de votación que no abrieron a tiempo, problemas en la transmisión de resultados y tensiones dentro del CNE.

Y ahora, en 2025, aunque todavía no hemos llegado a la elección general, las primarias del 9 de marzo ya fueron un aviso claro. En Tegucigalpa y otras ciudades, miles de personas esperaron durante horas para votar, algunas hasta 14 horas, porque las maletas electorales no llegaron a tiempo. Hubo caos, frustración y mucha incertidumbre.

Todo esto no son simples errores. Son señales de que hay algo más profundo que no está funcionando. Los mismos problemas se repiten, se siguen teniendo peleas internas y decisiones poco claras. Otros son por falta de organización: no se entregan los materiales a tiempo, no se capacita bien al personal, y no hay un plan serio para prevenir estos fallos.

Y lo más grave es que cada vez más personas sienten que votar ya no sirve de nada, porque desconfían del proceso completo.

Lo preocupante de este 2025 es que los riesgos parecen mayores. El ambiente político está muy tenso, hay mucho ruido en redes sociales, y si no se corrige el rumbo, estas elecciones se conviertan en las más difíciles de las últimas décadas.

Dejemos de aceptar errores.