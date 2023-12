De manera anual el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos realiza pruebas para medir el desempeño de los estudiantes de los distintos países participantes siendo el nivel de evaluación más alto que hay en el mundo que permite a los países definir sus políticas educativas orientadas al desarrollo.

Para variar, Honduras no tuvo participación en dichas pruebas lo cual constituye un retroceso terrible, pues aquello que no se evalúa no se puede medir, y si no se puede medir no se puede mejorar; por ende, navegamos en las aguas oscuras de la invisibilidad educativa a nivel internacional.

Para hacer referencia histórica fue en 2017 que el país participó en las pruebas Pisa. Un total de 4,773 niños de 15 años de edad que estaban en séptimo grado o en uno superior participaron en la evaluación. Los resultados fueron lamentables, pues en las tres áreas fundamentales evaluadas nuestro país presentó resultados por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, con diferencias de 35 puntos en lectura, 36 matemáticas y 29 en ciencia. Según datos oficiales de la institución internacional, la mayoría de los estudiantes hondureños no alcanzan el nivel básico en competencias; ello es muy triste pues indica que nuestros jóvenes no tienen la formación adecuada en estas tres áreas básicas que les permite un desarrollo académico correcto y adecuado; más de alguno objetará con justo valor que para empezar, nuestros niños y jóvenes ni siquiera tienen seguridad alimentaria viviendo miles de ellos en situaciones de vulnerabilidad y que ello les impide un despertar escolar que los lleve a adquirir las competencias en las distintas áreas; y en parte es cierto.

Pero es justamente un sistema educativo moderno, actual, incluyente, y con los más altos estándares de calidad que permitirá salir de la pobreza a nuestra ciudadanía; si pensamos que calidad educativa es solo un número de 200 días de clase, o repellar de vez en cuando unas cuantas aulas estamos desenfocados de lo que realmente significa la educación formativa. Ojalá un día tengamos autoridades con real visión de país que depure el sistema educativo convirtiéndolo en un escenario de transformación social y cultural para nuestros niños y jóvenes; solo de esa manera la nación estará en los grandes escenarios de avance y progreso que el mundo actual ofrece.