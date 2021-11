Urge la necesidad de hacer historia en nuestro país, no podemos caer en la indiferencia, apatía y decir siempre es lo mismo, no hay forma, mi voto no vale, se lo roban, es necesario votar porque es su derecho.

El votar puede demorarle hasta una hora, pero tendrá efecto más que la elección del candidato por las leyes que se aprueben y decisiones que se tomen, las cuales duran más que un período de gobierno, si usted no lo hace alguien más decidirá por usted, el votar da el poder de elegir; si usted no vota después no se queje; el voto da la oportunidad de expresar la preferencia, es considerado como igual, es decir, cada voto tiene el mismo valor.

Sin importar quién sea el elector, el voto es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. Su voto es un derecho y un deber, es la expresión pública de una voz democrática, su voto es un ejemplo para futuras generaciones y sus hijos puedan vivir mejor, su voto si se toma en cuenta, ya que puede hacer la diferencia entre una elección, ya que puede mostrar la tendencia y suma a la expresión de una nación.

La realidad es que Dios tiene sus verdades establecidas en su palabra, debemos saber que ningún gobierno humano trae la salvación, pero estar consciente, que no puede salvarnos nunca leemos en el nuevo testamento o sus apóstoles a demostrar desobediencia civil para las injustas leyes o los regímenes del imperio romano sino a vivir una vida en el poder de transformación, es nuestra responsabilidad de ser buenos ciudadanos.

“Pues esto es lo que decretaron los mensajeros; es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes”. Daniel 4.17 NTV.