“Estoy absolutamente convencido de que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena voluntad perdurable”: Albert Einstein.

La pobreza se hace visible y es manifiesta con la falta de una vivienda digna, malnutrición, hambre, la inseguridad, violencia, muerte, corrupción, e ignorancia, etc. Esto nos lleva a poder evidenciar que para el 2030 habrá más de 160 millones de niños que corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza, si se mantiene esta tendencia se cree que 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y 84 millones de niños no podrán ir a la escuela según los datos de la Naciones Unidas.

No podemos ignorar que hay muchas causas que la originan, pero en su mayoría es la desigualdad económica la que limita el acceso a las oportunidades, el desempleo es otra de las causas que limita el poder suplir las necesidades básicas; la falta de educación logrando perpetuar la pobreza, la falta de atención sanitaria, cuando no existe los servicios médicos básicos las personas se endeudan para cubrir los costos médicos y esto sumerge la economía familiar en la deuda, los conflictos, la violencia, la inseguridad; en fin de no acabar; esto según los datos de la Cepal. Esta generación joven puede tomar una activación política, ya que esto puede marcar la diferencia en la lucha y cada gobierno debe ayudar a crear un entorno para generar empleo, promover políticas fiscales, sea que trabaje en el ámbito privado, académico y científico, su participación es fundamental. El aliento y la sabiduría en Dios está en su palabra y declara “Dios no se muestra parcial con los príncipes ni favorece a los ricos más que a los pobres. ¡Unos y otros son obra de sus manos! Job 34:19. Dios ha dado un nivel de dominio al hombre para gobernar y establecer la riqueza y pobreza según sea el estado de su corazón.