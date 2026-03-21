El jueves 19 de marzo se celebró el Día del Padre en Honduras, una fecha que se conmemora de manera tradicional desde que el gobierno del presidente Ramón Villeda Morales la oficializó mediante su publicación en el diario oficial La Gaceta el 9 de febrero de 1960. En la mayoría de los países de tradición católica, esta celebración se realiza en honor a San José.

A pesar de su relevancia histórica, el Día del Padre ha tenido una limitada connotación en la sociedad hondureña, especialmente en el ámbito familiar. Para muchos hijos e hijas, la fecha pasa desapercibida y, en algunos casos, no se reconoce ni se celebra a los progenitores, tradicionalmente considerados como “jefes de familia”.

En el país, desde las últimas décadas del siglo XX, se ha registrado un aumento en el número de padres solteros. Este fenómeno ha coincidido con transformaciones sociales, entre ellas el surgimiento de movimientos feministas y cambios en la dinámica familiar, especialmente durante las primeras décadas del siglo XXI.

Otro factor que ha incidido en la estructura familiar es la migración. Durante años, muchos padres se vieron obligados a salir del país en busca de empleo, dejando atrás a sus familias. Entre estos casos destacan quienes se embarcaban por largas temporadas o emigraban en busca del llamado “sueño americano”.

Con estas mutaciones familiares las mujeres empezaron a emigrar a la par de su pareja y en las últimas décadas emigran solas dejando aún más padres con obligaciones de madres.

De acuerdo con datos de instituciones gubernamentales y privadas —cuya fuente específica no se detalla—, la población hondureña asciende a 11,130,663 habitantes, de los cuales el 53.4% son mujeres y el 46.6% hombres. Asimismo, se estima la existencia de aproximadamente 2,600,227 hogares, con un promedio de 3.8 personas por familia.

En este contexto, el aumento de madres solteras, divorciadas y migrantes ha contribuido a la transformación de los roles tradicionales.

Como resultado, cada vez más padres asumen responsabilidades adicionales dentro del hogar, en contraste con décadas anteriores, cuando predominaba la figura del padre como principal proveedor y autoridad familiar en un país llamado Honduras.