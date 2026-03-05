Objetivos prometidos

El 27 de febrero de 2026, los directivos de la Nasa anunciaron los ajustes al calendario del programa Artemisa, que pospone hasta el año 2028 el regreso de seres humanos a la superficie de la Luna. En la comparecencia reconocieron que diversos contratiempos técnicos en el cohete Space Launch System (SLS) y en los sistemas asociados han obligado a revisar las fechas previstas inicialmente.

La Nasa ha modificado la secuencia de vuelos lunares, introduciendo una nueva misión de carácter preparatorio en 2027, que no incluirá un alunizaje, sino que se centrará en probar maniobras complejas. Artemis II, ahora anunciada para abril de 2026, será el primer vuelo tripulado del SLS y de la cápsula Orión más allá de la órbita terrestre.

Cuatro astronautas viajarán en una misión de unos diez días, que incluirá una trayectoria alrededor de la Luna.Artemis III, programada para 2027, ya no intentará el alunizaje. La misión se centrará en realizar maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre, probando la integración entre la nave Orión y el módulo de aterrizaje. Artemis IV, prevista para 2028, será la misión encargada de llevar astronautas a la Luna. Además del alunizaje, podría incorporar operaciones vinculadas a la futura estación lunar.

Según la Nasa, estos ajustes en la programación buscan aumentar la frecuencia de vuelos espaciales tripulados y mejorar la seguridad de las operaciones, como sucedió en el programa Apolo. El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, declaró: “Con la competencia de nuestro mayor adversario geopolítico, que aumenta cada día, necesitamos avanzar con mayor rapidez, eliminar retrasos y alcanzar nuestros objetivos”.

