“El hombre actual supera las distancias, pero no sabe crear auténtica cercanía”: Martin Heidegger.

Si hablamos de relaciones personales, un atributo de la clave de liderazgo es la cercanía basada en la humildad, comunicación y honradez, lo que hace la diferencia entre estar cerca o lejos sin importar el tiempo o lugar.

La cercanía es una habilidad, le ayuda a diferenciar sus relaciones, es muy común, pero el pensamiento popular dice: “es cercano lo que me toca, me concierne y lo que me afecta o interesa; es lejano lo que no me importa”.

Toda relación evoca un sentimiento emocional que afecta en forma relacional, cada persona se siente conectada a fin a algo o alguien, pero lo que se ignora en las relaciones es que muchos ignoran la pureza, inocencia y deseo de tener a alguien cercano o lejano, al final todo se profundiza en el estado del corazón.

Las relaciones prosperan y se ven los resultados cuando la confianza es ganada y es generada por algo en común, la visión, pasión y deseo de avanzar, pero esto solo es posible de la interacción, la cual es necesaria para interesarse, conectarse, inspirar, compartir inquietudes, mantener el trato amable y respeto.

El estrés de la vida agita la mente, tambalea, deambula y preocupa, pero siempre está el Señor. “El Señor está cerca”: Filipenses 4:5 RVR60.

Así que no tendrás temor porque Dios está contigo, no te angusties, porque él es tu Dios, te fortalecerá y ayudará y sostendrá con la diestra victoriosa; es una realidad que elimina la ansiedad en su vida. El apóstol Pablo recibió una visita en prisión cuya presencia lo cambió todo y le dijo: “Ánimo”. Esta es una realidad física, él viene para echar fuera el temor e impartir valor, confirmando la certeza de sus promesas y que sus planes se cumplirán.

“Para mí el bien es estar cerca de Dios”: Salmos 73:28 RVR/60