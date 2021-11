Esopo fue un escritor griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo, utilizaba uno de los más antiguos géneros de la literatura universal, la fábula.

Han sido recreadas para nosotros por Félix Samaniego. Es este un tipo de relato breve protagonizado por animales y que nos deja en una moraleja final, una clara lección.

Uno de los relatos más famosos es precisamente el de la “laboriosa hormiga” que trabaja durante el verano, mientras la “haragana cigarra” despreocupada, solamente canta. De generación en generación, los maestros y los padres de familia han enseñado las virtudes del trabajo y los problemas de la holganza, ejemplificándolos con estos dos animales. Seguramente usted recuerda el final, cuando el invierno llegó la hormiga tenía suficiente alimento para sobrevivir, en tanto que la cigarra murió de hambre y de frío.

Ahora bien, los estudiosos del mundo de los insectos nos dicen ahora que la cigarra tiene razón. En realidad, no necesita guardar nada para la temporada fría, por la sencilla razón de que no vivirá en ella. Aunque la cigarra vive hasta 17 años en la oscuridad bajo tierra, cuando finalmente sale a la luz y sufre la metamorfosis que le permite cantar y reproducirse, solamente cuenta con unos pocos meses de vida que no llegan al próximo invierno.

En verdad, la cigarra es un insecto muy especial. Siendo un hemipteroide está más emparentado con las chinches que con los grillos. Y como chinches, no tiene aparato bucal masticador, sino un agudo pico perforante que solo le permite tomar alimentos líquidos, savia de plantas y árboles. Ahora que ya sabe esto ¿le encuentra sentido al comportamiento de las cigarras?

Pero en ocasiones criticamos el comportamiento de las personas, cuando en realidad deberíamos comprender por qué actúan en determinada forma. El profesor Prescott Lockey decía que, salvo casos causados por mala salud, no existen haraganes; existen personas mal motivadas.

LO NEGATIVO: Empeñarnos en ver absurdo el comportamientos de los demás y condenarlo.

LO POSITIVO: Comprender el hecho de que cada uno actúa impulsado por sus propias razones y así juzgarlos mejor.