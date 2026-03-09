La Casa Real de Saud

Cuando pensamos en Arabia Saudita solemos imaginar palacios, petróleo y príncipes con influencia global. Pero antes de convertirse en la monarquía más poderosa del mundo árabe, la Casa de Saud fue un clan tribal que sobrevivía en un territorio áspero, marcado por alianzas, guerras locales y disputas entre familias rivales.

No eran una mafia en el sentido moderno del término, pero tampoco eran estadistas ilustrados en sus orígenes. Eran jefes tribales en un entorno donde el poder se conquistaba con espada, lealtad y fe.

La historia comienza en el siglo XVIII, en la región de Najd. Allí, la familia Al Saud selló una alianza decisiva con el reformador religioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ese pacto entre espada y doctrina dio origen al primer Estado saudí en 1744, con capital en Diriyah.

La expansión fue rápida y violenta, basada en una interpretación rigurosa del islam y en campañas militares contra tribus rivales y ciudades consideradas desviadas. El Imperio otomano respondió enviando fuerzas egipcias que destruyeron ese primer experimento en 1818.

Sin embargo, la familia no desapareció. Hubo un segundo Estado saudí en el siglo XIX, también inestable y finalmente derrotado por rivales regionales.

La figura decisiva fue Ibn Saud, quien en 1902 recuperó Riad mediante un asalto audaz que hoy es parte del relato fundacional del reino. A partir de allí inició una campaña sistemática de unificación de la península arábiga, apoyado por combatientes conocidos como los Ikhwan, milicias religiosas que luchaban bajo la bandera del rigor wahabí.

La consolidación no fue pacífica. Hubo enfrentamientos internos, represión de tribus disidentes y acuerdos estratégicos con potencias externas.

En 1932, Ibn Saud proclamó el Reino de Arabia Saudita, bautizado con el apellido de su propia familia, un hecho singular en la política moderna. Poco después, el descubrimiento de vastas reservas de petróleo transformó un territorio tribal en un actor energético central del siglo XX.

Aquí conviene detenerse. La Casa de Saud no llegó al poder mediante elecciones ni reformas constitucionales, sino mediante conquista, alianzas religiosas y pragmatismo diplomático.

Con el tiempo, esa autoridad se institucionalizó en una monarquía absoluta donde el rey concentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial, respaldado por una amplia red de príncipes que ocupan cargos clave en defensa, seguridad y economía.

El acuerdo estratégico con Estados Unidos desde la década de 1940 consolidó la estabilidad del reino a cambio de seguridad energética y cooperación militar. Esa relación permitió a la monarquía sobrevivir a guerras regionales, al auge del nacionalismo árabe y a la revolución iraní.

Mientras otros regímenes caían, la Casa de Saud combinó control interno, distribución de riqueza petrolera y férreo manejo de la oposición. Hoy, Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de crudo del mundo y posee influencia decisiva en la política energética global.

El actual liderazgo, encabezado por Mohammed bin Salman, impulsa reformas económicas bajo el plan Visión 2030, al tiempo que mantiene un sistema político sin elecciones nacionales competitivas y con severas restricciones a la disidencia.

¿Fueron los Saud simples gánsteres del desierto? La historia es más compleja. Fueron líderes tribales que actuaron según las reglas de su tiempo, donde la violencia era herramienta habitual de construcción estatal.

Pero también fueron estrategas que supieron adaptarse, negociar con potencias extranjeras y convertir recursos naturales en poder geopolítico.

La pregunta que queda no es si su origen fue rudo, sino cómo un clan forjado en guerras tribales logró transformarse en una dinastía que hoy decide sobre petróleo, inversiones globales y equilibrios regionales.

La respuesta combina religión, fuerza, pragmatismo y una lectura implacable del interés propio.

Al final, la historia de la Casa de Saud nos recuerda que muchos Estados modernos nacieron de conflictos crudos y alianzas incómodas.

Lo que cambia no es el origen del poder, sino la manera en que se consolida y se proyecta. Y entender ese recorrido es esencial para comprender por qué, en pleno siglo XXI, un apellido puede seguir siendo sinónimo de reino.