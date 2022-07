La epopeya griega llamada la “Ilíada” es atribuida a Homero, cuyos personajes como Aquiles, Héctor, Agamenón, Patroclo, París, Helena, Priamo, Menelao, Briseida son parte de los últimos días de la guerra de Troya la cual radica en la cólera de Aquiles. Toda la historia del asedio de los aqueos para rescatar a Helena , esposa del rey Menelao, se volvió una guerra que duró casi diez años; la gente camina y maneja en las calles con ataques de ira en la vía, no se respetan las señales de tránsito, no siguen dirección, no hay educación, solo existe la ley del talión. Todos los factores que pueden producir la irritabilidad, ira, agresión, es resultado de no ser capaz de contener la frustración, cuando alguien le lleva la contraria y sus valores morales pueden ser distintos a lo de otras personas; solo para dar ejemplos quiero preguntarle a usted, conteste, le da una Ilíada de ira el que le dejen esperando en el teléfono, los atascos de carros, el precio de la gasolina, que le manche su jeans favorito una gota de cloro por descuido, que le tiren el humo del cigarro si usted no fuma, que se adelanten cuando usted está haciendo fila.

“La ira te confiere gran poder, pero si no se lo impides, ¡acabará destruyéndote! Liam Neeson. Las evidencias y resultados serán las frustraciones, el sentirse impotente ante las injusticias de la vida, la falta de conciencia, si no se logra tener control al igual que Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio y permitió que la ira se adueñara hasta matar a su hermano Abel es tiempo de sensibilizarnos.

“La persona enojada comienza pleitos; el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados” Proverbios 29:22 NTV. Todos en un momento nos hemos airado, el que es tardo para la ira, es mejor que un hombre poderoso, el tener dominio sobre la ira es su victoria.