Los Clubs Rotarios en unos 160 países, cuentan con la “Prueba Cuádruple”, Un código de ética que debemos seguir los rotarios en nuestra vida personal y por supuesto en nuestro Club. Son cuatro preguntas: ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados?

Me refiero hoy a la primera: ¿Es la verdad? Ramón Campoamor el poeta español, escribió: “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es de acuerdo al cristal con que se mira”. Y Al Ries el reconocido especialista en Marketing nos dice que la verdad siempre es relativa en la mente de cualquier ser humano. Cuando alguien dice “yo estoy en lo cierto y el otro está equivocado” lo que realmente está diciendo es que cree percibir mejor la realidad que los demás. Y añade, la mayoría de las personas piensa ser más agudas que otros. Tienen un sentimiento de infalibilidad personal. Sus percepciones creen que son siempre más certeras que las de los demás. Su percepción y la verdad se fusionan en su mente, y no le permite diferenciar entre ambos. La conclusión es clara, no solemos expresar una situación como es, sino como somos. Por eso difieren tanto las opiniones dependiendo de quien las haga, más aún que de la situación en sí. Y además depende también de la situación en que esté quien la emite. Todo podemos recordad a personas que atacaba algo, y que lo defiende cuando forma parte de ese algo.

Incluso las estadísticas basadas en la realidad son interpretadas en forma diferente. Un viejo chiste cuenta el caso de un encuestador que al preguntar si apoyaba a cierto candidato, encontró una respuesta airada: “no sé si fusilarlo o ahorcarlo”. El encuestador escribió “indeciso”. Sí. Se puede mentir aún frente a hechos completamente claros. En los juicios se pide a los testigos jurar “decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”. Y Dios sabe que será muy bueno utilizar esas preguntas para aclarar mejor “nuestra verdad” esa que emitimos todos casi constantemente.

LO NEGATIVO: No percibir que esa infalibilidad que sentimos distorsionará nuestras opiniones.

LO POSITIVO: Luchar por hacer realidad la prueba cuádruple rotaria. Ese código de ética tan eficaz.