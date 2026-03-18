El 1 de abril de 2026, la Nasa intentará el lanzamiento de la misión Artemisa II a la órbita lunar, después de haber solucionado las fallas que provocaron su aplazamiento en febrero.

“Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha”, declaró la viceadministradora asociada de la Nasa, Lori Glaze.

No obstante, los especialistas de la Nasa contemplan que durante los seis días posteriores podrían presentarse hasta cuatro oportunidades adicionales para realizar el despegue.

El 12 de marzo, la Nasa completó con éxito la Revisión de Preparación para el Vuelo, un proceso técnico que certifica oficialmente el cohete, los sistemas terrestres y la tripulación.

La agencia ha programado para el 20 de marzo el traslado del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orión hacia la plataforma 39B, la plataforma desde donde despegará la misión.

El traslado del cohete a la plataforma del lanzamiento está previsto para apenas dos días después de que los integrantes de la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la Nasa en Houston.

La misión Artemis II estará comandada por el astronauta estadounidense Reid Wiseman, la tripulación se completará con los estadounidenses Victor Glover y Christina Koch, y con el canadiense Jeremy Hansen.

Después de los últimos cambios en el cronograma realizados por la Nasa, el programa Artemisa, que tiene como objetivo el regreso del ser humano a la Luna, ahora está programado con Artemisa IV para no antes de 2028.

Coincidiendo con el lanzamiento de Artemisa II, la roca lunar donada en 1973 por el presidente Richard Nixon a los hondureños debe volver a ser exhibida y ser acompañada con el meteorito Comayagua en la Unah.