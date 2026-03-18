Senegal ataca tras escáncalo: le quitaron el título y toman tajante decisión

Por su parte, Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), aseguró que respeta la decisión del Comité de Apelación del organismo de retirar el título. Expresó en su declaración su "profunda decepción" por los incidentes acaecidos al final, en el que casi todo el conjunto senegalés se retiró del campo en protesta por la actuación arbitral pero luego volvió y acabó ganando, ya que indicó que socavan el progreso de la CAF en materia de ética y gobernanza y credibilidad de las competiciones.