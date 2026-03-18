Senegal ataca tras escáncalo: le quitaron el título y toman tajante decisión

La Selección de Senegal ha tomado una tajante decisión luego de que le quitaran el título de la Copa Africana y se lo dieran a Marruecos por lo sucedido en la fina el pasado 18 de enero.
Dos meses después, el título le fue revocado al conjunto senegalés para proclamar campeona a Marruecos y dos días después de este fallo, la federación senegalesa ha tomado una determinación contundente.
Todo surgió luego de aquella polémica final y después de que el Comité de Apelación de la CAF anulara el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declarara campeón a Marruecos con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de este país tras la derrota sufrida en ese partido el 18 de enero de 2026.
La decisión se tomó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que "se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva" al conjunto infractor.
En la final de la Copa de África del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.
Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.
A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, el centrocampista hispano-marroquí Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra.
Ante este panorama y luego de que le quitaran su título, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) presentará un recurso de apelación contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal la final de la última Copa de África y declarar campeona a la selección de Marruecos, según informó la entidad.
En un comunicado emitido este miércoles, la FSF señaló que "denuncia esta decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano".
"Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana", en Suiza, subrayó el organismo rector del fútbol senegalés en respuesta a la decisión anunciada este martes por la CAF.
Además, la FSF declaró su "firme compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva" y agregó que "mantendrá al público informado sobre la evolución de este asunto".
La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.
“El recurso presentado por la FRMF es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado”, informó este martes la CAF en un comunicado, en el que decreta la descalificación de Senegal por este hecho.
"Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones", zanjó el Comité de Apelación de la CAF, que, por tanto, "declara que el equipo senegalés ha perdido el partido, con un resultado de 3-0 a favor" de Marruecos. EFE
Por su parte, Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), aseguró que respeta la decisión del Comité de Apelación del organismo de retirar el título. Expresó en su declaración su "profunda decepción" por los incidentes acaecidos al final, en el que casi todo el conjunto senegalés se retiró del campo en protesta por la actuación arbitral pero luego volvió y acabó ganando, ya que indicó que socavan el progreso de la CAF en materia de ética y gobernanza y credibilidad de las competiciones.
El mandatario admitió que dichos sucesos pueden reavivar un clima de desconfianza heredado del pasado, sobre todo en cuanto al arbitraje y a la integridad de las decisiones: "Los sucesos y los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones de Marruecos ponen de manifiesto el trabajo al que aún nos enfrentamos en lo que respecta a la sospecha y la desconfianza".
También se refirió al "derecho de cada federación a presentar sus recursos y a defender sus objetivos" y afirmó que la CAF respeta cualquier decisión que se tome a este nivel, así como que se toman "muy en serio lo ocurrido en la final de la Copa de África disputada en Marruecos y ya se han dado pasos muy importantes para garantizar que se aprueben las resoluciones necesarias en aquellas áreas que se han identificado como deficientes y en las que es necesario mejorar".