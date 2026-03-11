El mundo vuelve a temblar

Hay momentos en la historia en los que el ruido de la política, de la economía y de la vida cotidiana se ve interrumpido por algo más nefasto: el ruido de la guerra. En las últimas semanas, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha vuelto a colocar al mundo frente a una pregunta incómoda que parecía lejana para muchas generaciones: ¿cómo hemos llegado otra vez a este punto?

Las guerras no comienzan el día en que caen los primeros misiles. Empiezan mucho antes. Empiezan en el miedo acumulado, en la desconfianza entre los pueblos, en las humillaciones no resueltas, en las rivalidades geopolíticas que durante años se incuban bajo la superficie. Cuando finalmente estallan, lo que vemos no es el origen del conflicto, sino su consecuencia. Por eso, más que reaccionar con indignación inmediata, que es comprensible, quizá este momento nos pide algo más profundo: reflexionar sobre la fragilidad del orden internacional y sobre la condición humana misma. Porque detrás de las decisiones de los Estados están siempre las decisiones de personas. Y detrás de las estrategias militares están las pasiones humanas de siempre: miedo, orgullo, ambición, deseo de control.

En 1963, en plena Guerra Fría, el papa Juan XXIII publicó una encíclica que sigue siendo sorprendentemente actual: “Pacem in Terris” (Paz en la Tierra). Allí, “el papa bueno” afirmaba que la paz verdadera solo puede sostenerse sobre cuatro pilares: verdad, justicia, amor y libertad. No sobre el equilibrio del miedo ni sobre la acumulación de armamentos, ni sobre la simple disuasión militar. Cuando alguno de esos pilares se debilita, el edificio entero se vuelve inestable.

Desde la perspectiva cristiana, esto nos obliga a evitar dos actitudes igualmente pobres. La primera es la indiferencia: pensar que los conflictos del mundo son asuntos lejanos que no tienen nada que ver con nosotros. La segunda es el simplismo moral, que divide el mundo en buenos absolutos y malos absolutos, sin comprender la complejidad de la historia. Pero el Evangelio nos invita a algo más difícil: a mirar la realidad con lucidez y, al mismo tiempo, con esperanza. Los cristianos no somos ingenuos respecto al mal. Sabemos que la historia humana está marcada por conflictos reales y por intereses que a veces chocan violentamente. Pero también creemos que ninguna guerra agota el sentido de la historia ni tiene la última palabra sobre el destino del mundo.

¿Qué podemos hacer entonces frente a algo que parece tan grande? En primer lugar, cuidar el clima moral de nuestras propias sociedades. La violencia internacional no surge en el vacío: crece en culturas donde el resentimiento, la polarización y la deshumanización del adversario se vuelven normales. Porque antes de estallar entre naciones, las guerras suelen nacer en los corazones que han olvidado escuchar.

En segundo lugar, resistir la tentación del cinismo. El cinismo dice que la guerra es inevitable y que el ser humano siempre será así. El cristianismo, en cambio, insiste en que la historia está abierta y que cada generación puede introducir más justicia en el mundo.

Y finalmente, nos toca sostener espiritualmente al mundo. Puede parecer poco frente al estruendo de los misiles, pero no lo es. La oración, la conversión personal, la búsqueda sincera de la verdad y el compromiso por la justicia crean un tipo de fuerza que la historia a veces tarda en reconocer, pero que termina dejando huella.

Las guerras revelan lo frágil que es nuestra civilización. Pero también pueden recordarnos algo esencial: que la paz no es solo tarea de los Gobiernos. Es, en última instancia, una responsabilidad moral de todos.