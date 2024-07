¡Del fracaso al éxito!

“El fracaso es la matrícula que se paga por el éxito”, Walter Brunell. Toda experiencia humana lleva una parte inevitable la cual es el fracaso; pero la manera como se afronta la adversidad es lo que separa los exitosos de los fracasados.

La diferencia es que los que fracasan se quedan con eso de forma permanente, no avanzan, no alcanzan objetivos, ni metas; ellos lo ven como una razón para rendirse y desmayar; pero el exitoso ve el fracaso como una oportunidad, una posibilidad de crecer, mejorar y algo temporal.

La manera práctica y significativa de volver cualquier experiencia negativa que ha sido llamada fracaso y volverla a su favor es en primer lugar nunca tomarlo en forma personal el fracaso, ya que no debe reflejar el valor como persona, sencillamente es el resultado de no alcanzar la meta, eso no lo hace una mala persona ni que no tenga la capacidad de lograrlo; sencillamente no se logró el objetivo.

En segundo lugar, valore la experiencia como una motivación; que lo apasione para mayor determinación en lograr sus objetivos y metas.

En tercer lugar, nunca se rinda, no permita que esta experiencia lo defina a usted o su negocio hasta lograr su objetivo y en cuarto lugar pida siempre el apoyo y ayuda, decida abrazar la resiliencia; siempre Thomas A. Edison dijo: “No he fracasado solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan”.

El apóstol Pedro negó a su maestro en tres etapas, quizá para muchos fracasó.

“Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces”, Lucas 22.61 NVI. La experiencia del apóstol Pedro fue intentar, fracasar, aprender, ajustarse y volver a intentar. Muy pronto Dios lo eligió para que tomara las llaves del Reino de Dios.

Hoy asumimos riesgos no solo por el resultado, sino que cuando fallamos crecemos y avanzamos la moneda de la vida está en el aire.